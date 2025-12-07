Xiaomi prépare son premier smartphone à triple pliage pour 2026

Sur beaucoup de marchés, lorsqu’une marque innove, les autres ne tardent pas à suivre, surtout si elles y voient une possibilité de prendre des parts de marchés sur les adversaires. Dans la catégorie des smartphones qui plie en trois, c’est Huawei qui a ouvert le bal avec la série Mate XT. La marque chinoise vient officiellement d’être rejointe par Samsung qui a dévoilé son Galaxy Z Trifold et un autre acteur, et non des moindres, s’apprête à faire de même.

En effet, la base de données de la Global System for Mobile Communications Association a récemment enregistré un nouveau dispositif Xiaomi sous la référence 2608BPX34C. Cette certification suggère que l'appareil pourrait porter le nom commercial Mix Trifold. Rappelons que le constructeur chinois n'en est pas à sa première incursion dans le domaine des formats pliables multiples, puisqu'il avait déjà dévoilé un concept de smartphone à triple pliage dès 2018.

Toutefois, ce modèle serait le premier à être commercialisé. Les appareils qui se plie en trois représentent une évolution très intéressante par rapport aux smartphones pliables traditionnels. Ils intègrent deux charnières distinctes permettant de créer trois segments, offrant ainsi la possibilité de se déployer en une surface comparable à celle d'une tablette d'environ 10 pouces. On peut ainsi facilement basculer entre un format de poche compact et un écran étendu pour des usages productifs ou multimédias.

Caractéristiques techniques et conception attendues

Les informations disponibles indiquent que le futur Mix Trifold devrait embarquer des composants haut de gamme, notamment un processeur Qualcomm Snapdragon de série 8 et un système de triple capteurs photo.

Selon les documents de brevet déposés précédemment par Xiaomi, le fabricant opterait pour une architecture de pliage similaire à celle du Huawei Mate XT Ultimate, avec un écran principal se repliant vers l'intérieur. Cette approche est donc différente du mécanisme adopté par Samsung sur son Galaxy Z TriFold, qui utilise également un double pliage interne mais avec une configuration vers l’extérieur. Le choix du pliage interne présente l'avantage de protéger la surface d'affichage principale lorsque l'appareil est en position fermée, réduisant ainsi les risques de rayures ou d'endommagement.

Disponibilité et positionnement dans la gamme

Le lancement du Mix Trifold est attendu pour le troisième trimestre 2026, donc pas pour tout de suite. Cela laisse le temps à la marque de voir comme le marché réagit. En outre, notez que cette période de commercialisation interviendrait après le déploiement de deux autres appareils pliants que Xiaomi prévoit de lancer au premier trimestre 2026 : le Xiaomi 17 Fold et le Xiaomi MIX Flip 3. Enfin, en plus des composants intégrés, un autre élément inconnu sera déterminant, le prix du Mix Trifold. Au regard des éléments envisagés, on peut s’attendre à un tarif élevé comme chez Huawei et Samsung.