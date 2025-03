Boulanger ne plaisant pas avec ses clients, ils ont le droit à plusieurs avantages pour l’achat du dernier iPhone 16e

iPhone 16e : Un modèle abordable sans compromis

L'iPhone 16e se est une alternative plus économique aux autres modèles de la série iPhone 16, tout en conservant des caractéristiques techniques de haute qualité. Voici un aperçu de ses spécifications principales :

Écran : OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces

OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces Dimensions : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

146,7 x 71,5 x 7,8 mm Poids : 167 g

167 g Appareil photo : Capteur principal de 48 Mpx avec zoom optique x2

Capteur principal de 48 Mpx avec zoom optique x2 Processeur : Puce A18

Puce A18 Mémoire vive : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Système d'exploitation : iOS 18

Ce smartphone compact offre une prise en main confortable, idéale pour une utilisation à une main. La puce A18 assure des performances fluides, même pour les applications les plus gourmandes.

De plus, l'intégration de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, telles que ChatGPT et Apple Intelligence, enrichit l'expérience utilisateur en proposant des outils d'écriture et de communication avancés.

Offre de précommande chez Boulanger

Boulanger propose l'iPhone 16e en précommande au prix de 719 €. En plus de ce tarif attractif, l'enseigne offre un bonus de reprise de 50 € pour l'échange de votre ancien appareil, ce qui réduit encore le coût d'acquisition.

De plus, Boulanger permet d'étaler le paiement en plusieurs fois, facilitant ainsi l'achat de votre nouveau smartphone.

Comment bénéficier de l'offre

Pour profiter de cette promotion :