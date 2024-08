C'est la bonne nouvelle du jour : le retour du forfait 5G 220Go à seulement 9.99€ avec carte SIM à 1€

Le forfait 5G de 220 Go imbattable fait son grand retour pour la rentrée

Lancée en juin dernier avec un succès retentissant, l'offre 5G de Cdiscount Mobile fait son grand retour pour la rentrée. Cette promotion avait séduit de nombreux utilisateurs grâce à son prix attractif, sa quantité impressionnante de data et l'absence d'engagement. Et la bonne nouvelle ? Elle est à nouveau disponible !

Pour un tarif défiant toute concurrence, ce forfait offre 220 Go de data en 5G, sur le réseau de qualité de Bouygues Telecom. En plus de l'énorme volume de gigas, vous bénéficiez également de 27 Go d'internet utilisables en Europe et dans les DOM.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l'Union Européenne et les DOM, ce qui en fait l'une des offres les plus complètes et avantageuses du marché actuel.