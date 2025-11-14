C’est la meilleure offre pour profiter du Honor 200 Pro pendant le Black Friday

Le Honor 200 Pro fait partie des bonnes surprises de ce Black Friday. Proposé à 446 € sur la Fnac, ce modèle haut de gamme combine design élégant, puissance de calcul impressionnante et capacités photo de premier plan. Un positionnement parfait pour celles et ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme.

Rémi Deschamps - publié le 14/11/2025 à 12h15
Le Honor 200 Pro
 

Bon plan Black Friday : le Honor 200 Pro 5G (12/512 Go) tombe à 446 € sur la Fnac. Vendeur partenaire noté 4,8/5 sur plus de 7 000 ventes.

Un design haut de gamme et des performances solides

Le Honor 200 Pro propose un design raffiné et une qualité de fabrication digne des meilleurs smartphones du moment. Il embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Sa puce Snapdragon 8s Gen 3 permet une fluidité solide, aussi bien pour le multitâche que pour les jeux mobile exigeants.

Côté photo, le triple capteur de 50 Mpx livre des clichés détaillés, équilibrés et lumineux. Un résultat confirmé dans le test complet du Honor 200 Pro publié sur LesMobiles, qui salue ses performances photo et son autonomie équilibrée.

✅ Points forts

  • Écran AMOLED 120 Hz immersif et lumineux
  • Triple capteur photo polyvalent de 50 Mpx
  • Vendeur fiable noté 4,8/5 sur plus de 7 000 ventes

⚠️ Points faibles

  • Adaptateur secteur et écouteurs non inclus
  • Stock limité pendant la période Black Friday

Un rapport qualité-prix qui se démarque pendant le Black Friday

À moins de 450 €, ce modèle se positionne comme une excellente alternative aux smartphones les plus onéreux du marché. Puissant, élégant et bien équilibré, le Honor 200 Pro séduit de plus en plus d’utilisateurs, comme en témoignent les retours publiés sur LesMobiles.

Cette promotion de la Fnac s’accompagne d’une livraison gratuite et d’un service assuré par un vendeur européen certifié, gage de fiabilité. Un argument de plus pour saisir l’opportunité avant la fin du Black Friday, surtout pour un modèle de la trempe du Honor 200 Pro.

À retenir : le Honor 200 Pro 5G est proposé à 446 € pendant le Black Friday. Un smartphone haut de gamme, élégant et puissant, à prix exceptionnel chez un vendeur noté 4,8/5.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy A26
Guide d'achat

Smartphones 5G à moins de 300 euros : comparatif des modèles incontournables

13/11/2025
POCO F7 Ultra
Guide d'achat

Le meilleur de Xiaomi : les 3 smartphones à suivre pour le Black Friday

10/11/2025
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Notre sélection des smartphones à suivre pour le Black Novembre 2025

09/11/2025
Xiaomi 15T Pro
Guide d'achat

Black November : Les meilleurs smartphones pour la photo en novembre 2025

09/11/2025