C’est la meilleure offre pour profiter du Honor 200 Pro pendant le Black Friday

Bon plan Black Friday : le Honor 200 Pro 5G (12/512 Go) tombe à 446 € sur la Fnac. Vendeur partenaire noté 4,8/5 sur plus de 7 000 ventes.

Un design haut de gamme et des performances solides

Le Honor 200 Pro propose un design raffiné et une qualité de fabrication digne des meilleurs smartphones du moment. Il embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Sa puce Snapdragon 8s Gen 3 permet une fluidité solide, aussi bien pour le multitâche que pour les jeux mobile exigeants.

Côté photo, le triple capteur de 50 Mpx livre des clichés détaillés, équilibrés et lumineux. Un résultat confirmé dans le test complet du Honor 200 Pro publié sur LesMobiles, qui salue ses performances photo et son autonomie équilibrée.

✅ Points forts Écran AMOLED 120 Hz immersif et lumineux

Triple capteur photo polyvalent de 50 Mpx

Vendeur fiable noté 4,8/5 sur plus de 7 000 ventes ⚠️ Points faibles Adaptateur secteur et écouteurs non inclus

Stock limité pendant la période Black Friday

Un rapport qualité-prix qui se démarque pendant le Black Friday

À moins de 450 €, ce modèle se positionne comme une excellente alternative aux smartphones les plus onéreux du marché. Puissant, élégant et bien équilibré, le Honor 200 Pro séduit de plus en plus d’utilisateurs, comme en témoignent les retours publiés sur LesMobiles.

Cette promotion de la Fnac s’accompagne d’une livraison gratuite et d’un service assuré par un vendeur européen certifié, gage de fiabilité. Un argument de plus pour saisir l’opportunité avant la fin du Black Friday, surtout pour un modèle de la trempe du Honor 200 Pro.