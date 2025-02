C’est la version ultime du smartphone reconditionné le plus vendu au monde, mais son prix est celui d’un entrée de gamme

Comme tous les secteurs du marché, celui des smartphones n'échappe pas aux lois des fluctuations de prix. Alors que pour certains produits, l’ancienneté provoque la montée des tarifs, dans le monde du high-tech, c’est bien souvent l’inverse. Il suffit d’attendre quelques années pour voir le prix d’un smartphone chuter considérablement.

Et en ajoutant le facteur reconditionnement pour accentuer ceci, il devient possible de trouver des smartphones qui dépassaient allègrement les 1000 € à leur sortie et dont le prix a dégringolé complètement.

Quel est le constructeur dont les appareils sont les plus vendus sur le marché du reconditionné ?

Il n’y a pas tellement de surprise : comme pour le neuf, Apple est le constructeur dont les smartphones sont les plus reconditionnés et revendus. Il faut dire que les iPhone de la marque à la pomme proposent plusieurs avantages pour le reconditionnement : ils reçoivent des mises à jour sur une longue période de temps, ils sont faciles à reconditionner, et les utilisateurs les recherchent à plus petit prix.

C'est pour cela que l’iPhone 11 est aujourd’hui le smartphone le plus vendu par l'enseigne de reconditionnement. Mais pourquoi ne pas se tourner vers l’iPhone 11 Pro Max, la version supérieure de cet appareil !

Où se procurer l’iPhone 11 Pro Max en 2025 ?

Nous pouvons trouver l’iPhone 11 Pro Max pour moins de 270 € avec un reconditionnement entièrement en France chez CertiDeal. CertiDeal est l’enseigne numéro 1 du reconditionnement en France en termes d'avis clients.

Il s’agit également d’une enseigne qui reconditionne les smartphones uniquement en France, au sein de ses propres locaux. De plus, les appareils proposés n’ont connu qu’un seul autre propriétaire auparavant.

Le service SAV est efficace et l'appareil est vendu avec une garantie légale de 2 ans. Il vous est également possible de payer en plusieurs fois, de faire changer la batterie et de demander à ajouter une coque de protection ainsi qu’une vitre !