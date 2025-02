C’est le meilleur smartphone au monde ? Ce smartphone bien moins cher que la concurrence est pourtant l’ultra haut de gamme en passe de les dominer

À l'occasion de la sortie du Magic 7 Pro, il est déjà possible de me trouver avec un excellent prix. Au lieu de 1299 €, le smartphone est disponible à 999 €. Un prix élevé, mais pourtant bien moins que les appareils d’Apple et Samsung, malgré un meilleur classement de son aîné sur Dxomark.

Caractéristiques techniques du Honor Magic 7 Pro

Écran : AMOLED 6,8 pouces, 1280 x 2800 pixels, 120 Hz

AMOLED 6,8 pouces, 1280 x 2800 pixels, 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite 12 Go de mémoire vive extensibles

512 Go d’espace de stockage non extensibles

Triple capteur photo de 50+50+200 mégapixels

Capteur photo à selfie de 50 mégapixels capteur ToF 3D

Batterie de 5270 mAh avec charge 100W et sans fil à 80W

Système : Android 15 avec une surcouche logicielle MagicOS 9

Le Honor Magic 7 Pro est doté d'un écran OLED LTPO de 6,8 pouces, offrant une résolution de 2800 x 1280 pixels. Sous le capot, il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 ou 16 Go de RAM et un stockage interne variant entre 256 Go et 1 To.

Côté photographie, il dispose d'un triple capteur arrière, avec un capteur principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 200 Mpx avec zoom x3, et un ultra grand-angle de 50 Mpx. Pour les selfies, un capteur de 50 Mpx est présent à l'avant.

La batterie de 5 270 mAh assure une autonomie très confortable, avec une recharge rapide SuperCharge à 100 W permettant une charge complète en moins de 30 minutes. Le smartphone est également certifié IP68 et IP69, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière.

Retrouvez notre test du Honor Magic 7 Pro !

Quelle offre pour le Honor Magic 7 Pro ?

Actuellement, il est disponible à 999 € sur Amazon, une réduction significative par rapport à son tarif initial. Cette offre inclut la livraison gratuite et une garantie, offrant ainsi une opportunité intéressante pour ceux qui recherchent un smartphone performant à un prix plus accessible.