C’est le meilleur smartphone au monde d'après ce concours prestigieux : mais mérite-t-il vraiment son titre ?

Un titre qu'il n'a pas volé

Comme l'année passée où les Google Pixel 8 (Pro et classique) avaient remporté le titre dans la catégorie "meilleur smartphone", le géant américain repart une nouvelle fois avec les félicitations du jury et le titre honorifique de meilleur smartphone au monde pour le Google Pixel 9 Pro.

Disponible avec un écran Super Actua OLED LTPO de 6,3 pouces et un taux de rafraichissement de 120 Hz, le Google Pixel 9 Pro vous permettra une navigation fluide entre applications et une expérience de jeu mobile agréable.

Si vous avez besoin d'un smartphone puissant pouvant gérer le multitâche et sauvegarder vos souvenirs photos, vidéos et audio ou données professionnelles, ce smartphone va vous plaire.

Le Google Pixel 9 Pro est équipé de la nouvelle puce électronique Google Tensor G4 et de ses 16 Go de RAM et pour le stockage, il est disponible en versions 128 Gb, 256 Gb, 512 Gb et 1Tb.

Faites des photos comme un pro

Le principal avantage du Google Pixel 9 Pro est sans aucun doute son kit photo. Si vous êtes un passionné de photos et que vous souhaitez profiter d'une qualité professionnelle disponible à tout moment dans votre poche, c'est le modèle qu'il vous faut.

Il est doté :

d'un capteur principal grand angle de 50 Mpx , d'une ouverture ƒ/1,68 et d'un zoom optique x2 idéal pour les gros plans

, d'une ouverture et d'un idéal pour les gros plans d'un capteur ultra grand angle de 48 Mpx avec une mise au point macro

avec une mise au point d'un téléobjectif x5 de 48 mpx

de un zoom haute résolution jusqu'à x30 et qualité de optique de x0,5 à x10

Quant aux vidéos, le Google Pixel 9 Pro vous permet de prendre des vidéos nettes et riches en détails même avec une faible luminosité grâce au mode "Vision de nuit". Vous bénéficierez également de la meilleure qualité photo de la gamme Pixel à l'aide de "Vidéo Boost" offrant jusqu'à 8K de résolution.

De l'IA à tous les étages

Parmi les smartphones Google, le Pixel 9 Pro dispose des dernières innovations en matière d'intelligence artificielle. Gemini, l'IA développée par Google, est intégrée à ce modèle et vous aide tous les jours pour des recherches à partir de la commande vocale, de photos et de captures d'écrans.

Le Google Pixel 9 Pro dispose aussi d'outils IA pour retoucher vos photos vous permettant de déplacer les éléments ou de supprimer les éléments de votre choix sur une photo et de trouver le cadrage idéal pour vos clichés en vous guidant ou en étendant l'image pour inclure des éléments dans le champ.

Si vous cherchez un smartphone à la pointe de l'intelligence artificielle et que vous aimez prendre de belles photos puis les retoucher, le Google Pixel 9 Pro vous conviendra parfaitement.

Où se procurer le Google Pixel 9 Pro

La meilleure offre en ce moment se trouve chez Rakuten. Retrouvez chez ce vendeur le Google Pixel 9 Pro à seulement 749€. Un rapport qualité prix très intéressant pour le meilleur smartphone au monde d'après les GLOMOs.