Le constructeur Honor a clairement affirmé son envie de se positionner dans le segment du luxe avec son modèle ultra haut de gamme, le Honor Magic 6 Pro. Ce smartphone ne passe pas inaperçu, surpassant en un clin d'œil les grands noms de l'industrie grâce à ses caractéristiques impressionnantes !

Actuellement, et bien que son prix initial soit fixé à 1299 €, vous pouvez le trouver pour moins de 900 €. Sur Rakuten, il est en vente à seulement 881 €, avec une garantie de deux ans incluse, ainsi qu'une assurance, faisant de cette offre une opportunité rare pour acquérir ce bijou technologique à un prix réduit.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Samsung et Apple sont depuis longtemps reconnus pour leurs smartphones ultra-performants, offrant des écrans de qualité supérieure, des batteries puissantes, et des caméras exceptionnelles. Cependant, en ce moment, c'est Honor qui se distingue sur le marché mondial avec son Magic 6 Pro.

Ce modèle surpasse la concurrence en proposant au moment de sa sotie la meilleure caméra avant et arrière, un écran d'une qualité inégalée, et une batterie offrant une autonomie impressionnante. Honor prouve ainsi qu'il est possible de dominer le secteur des smartphones haut de gamme avec des innovations qui redéfinissent les standards.

Actuellement, le smartphone est toujours en première ou deuxième place des catégories de Dxomark !

Comment se procurer le Honor Magic 6 Pro au meilleur prix ?

En ce moment, le Honor Magic6 Pro, initialement proposé à 1299 €, est disponible à un prix exceptionnel de 881 € sur Rakuten auprès de SaluteG.

Cette offre inclut non seulement une réduction importante, mais également une garantie de deux ans et une assurance, faisant de cette promotion une opportunité rare pour acquérir ce smartphone ultra haut de gamme à un prix très compétitif, avec même 40 € de plus de réduction en ce moment.