C'est le meilleur smartphone au monde et pourtant il est moins cher que les haut de gamme de son segment

C’est le meilleur photophone, et c’est DxOMark qui le dit

Quand on parle de performance pure, les chiffres ne mentent jamais. Et quand il s’agit de chiffres liés aux smartphones, il n’y a pas de meilleure référence que DxOMark. Ce laboratoire indépendant a testé le Honor Magic6 Pro à sa sortie, et il s’est tout de suite hissé au sommet du classement dans quasiment toutes les catégories, avec 5 médailles d’or (écran, caméra, batterie, selfie et audio).

Un score photo imbattable

Avec 158 points au classement photo de DxOMark, le Magic6 Pro est clairement l’un des tout meilleurs photophones du marché. Son triple capteur arrière de 50+180+50 mégapixels excelle dans presque tous les domaines : précision colorimétrique, gestion de l'exposition, rendu des textures. Le mode nuit permet de prendre des clichés d'une clarté remarquable, même dans des conditions lumineuses difficiles. Pour les portraits, ce modèle bénéficie d'un traitement naturel du bokeh et d'une excellente séparation des plans.

Sa caméra frontale de 50 mégapixels avec ToF 3D fait, elle aussi, des merveilles pour les selfies.

Mais aussi en vidéo

Le laboratoire français décerne également une excellente note au Magic6 Pro en vidéo. L'appareil enregistre des séquences stabilisées avec une fluidité exemplaire. Le suivi autofocus réagit instantanément aux mouvements du sujet.

Vous obtenez ainsi des vidéos aux couleurs vives et contrastées, dignes des productions semi-professionnelles.

Un écran parmi les plus performants

DxOMark classe l'écran du Magic6 Pro parmi les meilleurs du marché. Sa dalle OLED LTPO de 6,8 pouces offre une luminosité maximale exceptionnelle de 5000 nits.

En comparaison, l’iPhone 17 Pro Max ne dépasse pas les 3000 nits, tandis que le Galaxy S25 Ultra reste limité à 2600 nits. Avec ce smartphone, vous pouvez donc consulter vos contenus en plein soleil sans aucune gêne.

De plus, la fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz garantit une fluidité parfaite dans toutes les situations.

Une fiche technique qui rivalise avec le premium

L’une des plus grandes forces du Honor Magic6 Pro, c’est l’équilibre de ses caractéristiques. En effet, en plus d’être un excellent photophone, il réussit le mix parfait entre puissance brute et intelligence logicielle.

Le Snapdragon 8 Gen 3 aux commandes

Gravé en 4 nm, ce processeur Qualcomm permet de lancer les applications les plus gourmandes sans ralentissement et de prendre en charge le multitâche s'effectue avec une aisance déconcertante.

Les gamers apprécieront la grande stabilité des framerates sur les jeux récents, même en paramètres maximaux. Cette puce, qui est épaulée ici par 12 ou 16 Go de RAM, gère également l'intelligence artificielle embarquée qui optimise la photo et la batterie.

Une autonomie généreuse

Avec sa batterie de 5600 mAh, le Honor Magic6 Pro est également un monstre d’autonomie, comme le confirme les 159 points obtenus aux tests DxOMark dans cette catégorie. L’appareil tient aisément plus d’une journée en utilisation intensive et jusqu’à près de 3 jours et demi en utilisation modérée.

Comptez un peu plus d’une heure pour le recharger intégralement avec un chargeur rapide de 80W. La charge sans fil à 66W et la recharge inversée sont également proposées en prime.

Un positionnement tarifaire agressif

Avec de telles caractéristiques et performances, on pourrait croire que le Honor Magic6 Pro est hors de prix. Mais, il n’en est rien. La stratégie du fabricant chinois pour ce smartphone se révèle particulièrement attractive.

Alors que tous ses principaux rivaux continuent de s’échanger autour des 1000 €, le Magic6 Pro de Honor descend bien au-dessous de cette barre symbolique.

Plusieurs revendeurs le proposent en effet autour des 800€ pour la version avec 12 Go de RAM et 512 Go stockage interne. Une véritable aubaine pour tous les technophiles aussi exigeants sur les performances que sur le budget !

