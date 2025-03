Meilleur smartphone photo : Découvrez les champions de la photographie en 2025

Les meilleurs smartphones photo en 2025

1) Pura 70 Ultra Marque : Huawei Score Dxomark : 163 PVC : 1299 € 2) Pixel 9 Pro Marque : Google Score Dxomark : 158 PVC : 1099 € 2) Magic 6 Pro Marque : Honor Score Dxomark : 158 PVC : 899 €

Le Huawei Pura 70 Ultra offre une performance photographique d'exception grâce à une flexibilité liée à son système de caméra très polyvalent. Le Google Pixel 9 Pro XL propose un traitement logiciel avancé, assurant des images nettes et une gestion des couleurs et de l'exposition sans pareil. Le Honor Magic 6 Pro offre une polyvalence similaire avec un système de caméra comparable, bien que des améliorations mineures en stabilisation vidéo soient souhaitables.

Comment choisir un smartphone pour la photo ?

Les critères essentiels à prendre en compte

Pour choisir son photophone, il est nécessaire de prendre en compte ces 5 caractéristiques :

Le nombre de mégapixels pour la définition L'ouverture focale entre autres pour les photos de nuit La longueur focale des capteurs (les différents types d'objectifs) Les types de Zoom : optique et/ou numérique Les fonctionnalités liées à l'IA

Zoom optique, ultra-grand-angle ou capteur principal, comment s'y retrouver parmi tous les capteurs ?

Parmi ces critères, le plus important est de se renseigner sur les types de capteurs proposés et leurs qualités de zoom, dont voici une typologie :

Téléobjectif : pour les capteurs ayant une focale longue permettant de voir loin.

pour les capteurs ayant une focale longue permettant de voir loin. Grand-angle et ultra grand angle : pour les clichés de paysages.

pour les clichés de paysages. Caméra avant : pour les selfies.

pour les selfies. Caméra principal : pour les portraits.

pour les portraits. Zoom optique : mécanisme physique ajustant les lentilles de l'objectif

: mécanisme physique ajustant les lentilles de l'objectif Zoom numérique : agrandissement des pixels de l'image et intervention d'une IA

Notre avis :

Si vous faites principalement des selfies, un téléobjectif avec un zoom numérique 100x ne vous servira pas. En revanche, si vous aimez prendre des photos dans différents contextes, il faut un capteur principal, un téléobjectif et un grand angle de qualité équivalente.

Top 3 des smartphones photo par budget

Pour vous faire gagner un peu de temps, voici une sélection des photophones au meilleur rapport qualité-prix par tranche de prix.

Moins de 500€ : Les options accessibles

Pour les amateurs de photographies, il est tout à fait possible de se procurer de puissants modèles dans ce domaine, et sans se ruiner, grâce à Samsung et Google leurs appareils cœur de gamme Samsung Galaxy A et Google Pixel *a.

Ces modèles milieu de gamme proposent des fonctionnalités de retouche photo boostées à l'IA issue du haut de gamme.

Entre 500€ et 1000€ : L’équilibre parfait

Pour passer à l'étape supérieure, les constructeurs chinois Huawei, Honor, Xiaomi et OnePlus sont des choix prégnants dans cette gamme de prix, avec des capteurs de qualité équilibrée et une IA de post-traitement très efficace pour le zoom numérique.

Google reste aussi un choix de référence dans le haut de gamme grâce à une IA particulièrement efficace pour le post traitement !

Plus de 1000€ : Les références haut de gamme

À ce prix, les performances sont exceptionnelles, vous pouvez vous tourner sans problème vers un iPhone Pro ou Pro Max, un Galaxy S Ultra, ou même les ténors du genre avec un Honor Magic Pro, un Google Pixel Pro ou un Huawei Pura Ultra.

Apple excelle en selfie, mais Huawei, Google et Honor dominent actuellement la photo mobile !

Comparatif des meilleurs smartphones pour les vidéos

Qui dit photographie, dit également vidéo. Dans ce secteur, les iPhone Pro et Pro Max d'Apple les plus récents continuent d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence.

Notre avis : Quel est le meilleur smartphone photo de 2025 ?

C'est une évidence, il n'existe pas UN meilleur photophone, car tout dépend de votre utilisation ! Cependant, en excluant le critère « Prix », nous pouvons définir quel smartphone est le plus adapté à une certaine pratique.