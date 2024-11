C’est le milieu de gamme avec les performances les plus poussées du marché et vous pouvez le trouver à très bon prix sur Amazon

Tel Samsung, le constructeur chinois Xiaomi aime se diversifier en proposant des smartphones variés pour tous les profils d’utilisateurs. Que vous ayez besoin du strict minimum, ou du plus haut de gamme, vous pouvez forcément trouver un modèle qui vous conviendra.

De même, si ce que vous souhaitez, c’est un appareil avec de grosses performances, mais que votre budget ne vous permet pas d’approcher les plus de 1000 € d’un ultra haut de gamme, Xiaomi propose une alternative intéressante avec sa gamme Xiaomi Poco.

Fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

Le dernier en date, le Poco F6 Pro est un smartphone que l’on pourrait définir comme un milieu de gamme, du fait de finitions un peu plus « plastique » et d’un prix plutôt dans ce segment, mais avec une grosse appétence pour les performances grâce à pas moins de 12 Go de RAM et une puce haut de gamme de Qualcomm.

Cela le rend parfait pour les gamers par exemple, ou ceux qui ont l’habitude d’une utilisation plutôt intense des applications. Il est également adapté pour regarder des films et séries en streaming grâce à un écran Amoled fluide et réactif.

Quelle offre pour le Xiaomi Poco F6 Pro ?

En ce moment, le Xiaomi Poco F6 Pro est disponible pour 434 € sur Amazon, avec la possibilité de le payer jusqu’en 24 fois. La livraison est rapide et expédiée directement par Amazon.