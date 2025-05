C'est le smartphone reconditionné le plus vendu au monde et ce n'est pas un hasard

Choisir un iPhone reconditionné, c’est opter pour un appareil contrôlé, remis à neuf et garanti. À l’usage, l’expérience est identique à celle d’un modèle neuf, avec un bonus : un prix nettement plus doux et un geste pour la planète.

Un modèle toujours aussi populaire

Depuis sa sortie, l’iPhone 11 continue d’être un best-seller, surtout sur le marché du reconditionné. Sa puce A13 Bionic, son double capteur photo de 12 MP et sa très bonne autonomie font encore aujourd’hui le bonheur de millions d’utilisateurs.

Pas étonnant qu’il soit devenu le smartphone reconditionné le plus vendu au monde. Un vrai classique, toujours d’actualité.

Des performances solides au quotidien

L’iPhone 11 embarque un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces, idéal pour le streaming, les jeux ou la navigation. Son processeur A13 Bionic, couplé à 4 Go de RAM, assure une fluidité impeccable, même plusieurs années après sa sortie.

Côté photo, le double capteur arrière de 12 MP capture des clichés nets, de jour comme de nuit. La caméra frontale, également de 12 MP, s’en sort très bien pour les selfies ou FaceTime.

CertiDeal : un reconditionné de confiance

Depuis 2015, CertiDeal s’est imposé comme un acteur majeur du reconditionné en France. Tous les iPhone sont remis à neuf dans leurs propres ateliers en Île-de-France, sans sous-traitance ni transport inutile. Résultat : un contrôle qualité plus rigoureux, un service plus rapide, et un SAV made in France.

En ce moment, CertiDeal propose l’iPhone 11 « Dur à Cuir » à moins de 150 €. Concrètement, le smartphone peut proposer des défauts esthétiques, mais tout fonctionne parfaitement. Et en bonus, vous bénéficiez d’une garantie de 24 mois.