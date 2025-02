C’est officiel, le meilleur écran au monde est celui de ce smartphone Samsung !

Encore une étape franchie par Samsung. Certes, cela ne suffira probablement pas à convaincre les fans d’Apple de passer à Android, mais l’enseigne coréenne réussit à nouveau un bel exploit.

L’année dernière, de très nombreux experts s’étaient accordés pour dire que le Galaxy S24 Ultra était le meilleur smartphone de l’année (MKBHD aux USA ou encore Steven Lathoud en France), et aujourd’hui, nous pouvons ajouter au crédit de Samsung l'élection de son Galaxy S25 Ultra comme possédant l’écran le plus qualitatif du marché.

Détaillons le score obtenu par le Galaxy S25 Ultra

Obtenant la note encore inédite de 160 en moyenne pour son écran, le Galaxy S25 Ultra est le premier smartphone à atteindre ce seuil. Comment réussit-il cet exploit ? Dxomark évalue 4 aspects de l’écran :

La lisibilité : comment s’ajuste la luminosité et les performances selon l’angle de vue

comment s’ajuste la luminosité et les performances selon l’angle de vue La couleur : pour le contenu statique dans différentes conditions lumineuses

pour le contenu statique dans différentes conditions lumineuses La vidéo : le contenu vidéo dans différentes conditions lumineuses

le contenu vidéo dans différentes conditions lumineuses Le tactile : précision, fluidité, temps de réponse, etc.

Si le tactile obtient un score qui pourrait être perfectible, mais tout à fait honorable avec 143 (le score le plus élevé pour un smartphone étant 164), en revanche, niveau couleur, c’est 158 (pour un record à 165), lisibilité 162 (avec un record à 164) et vidéo 167, le record !

Très peu de smartphones réussissent à s’approcher du record dans chaque catégorie, voire même à en établir un. Or, c’est cette polyvalence qui permet à l’écran du S25 Ultra de s’afficher comme le meilleur au monde.

Quelle offre pour le Samsung Galaxy S25 Ultra ?

Le Galaxy S25 Ultra est disponible sur le site de Samsung avec un bonus de reprise de 150 €, quel que soit l’état du ou des appareils. Vous pouvez également obtenir une réduction de 10 % en passant par l’application Samsung Shop, et en plus de cela, vous obtenez un abonnement à Gemini Advanced et 2 To de stockage pendant 6 mois, sans frais, pour une valeur de 131 €.