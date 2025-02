C’est (toujours) le meilleur smartphone au monde d’après Dxomark et il est disponible à presque deux fois moins cher qu’un Galaxy S25 Ultra

Dxomark est LA référence en ce qui concerne le test de smartphones. Et cela fait maintenant des mois que le smartphone numéro 1 reste le même, malgré les sorties et tests successifs des derniers très haut de gamme ! Et ce smartphone ne fait même pas partie du top 3 des constructeurs du milieu. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet appareil littéralement hors norme.