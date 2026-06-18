C'est (toujours) le meilleur smartphone au monde d'après nos registres, mais est-ce que ça a du sens ?

Pour comprendre comment l'OPPO Find X9 Ultra a mis tout le monde d'accord, il faut se pencher sur ses innovations de « rupture ». Vous pouvez d'ailleurs découvrir notre présentation complète pour découvrir l'envers du décor de ce smartphone qui propose un zoom 10x optique en partenariat avec Hasselblad.

L'offensive de Boulanger pour des bonus en cascade

Boulanger n'est pas le marchand qui propose les prix les plus bas, en revanche, pour acheter un smartphone qui dépasse allègrement les 1 000 €, l'enseigne s'avère particulièrement intéressante pour ses garanties, sa fiabilité et les nombreux bonus qu'elle propose.

Eh oui, Boulanger ne se contente pas d'une simple réduction, mais propose un écosystème complet d'avantages :

Bonus de rachat de +200 € : En faisant reprendre votre ancien équipement, Boulanger ajoute 200 € de prime en plus de la valeur estimée de votre appareil, le tout disponible en remise immédiate au panier ou en carte cadeau.

En faisant reprendre votre ancien équipement, Boulanger ajoute 200 € de prime en plus de la valeur estimée de votre appareil, le tout disponible en remise immédiate au panier ou en carte cadeau. Une montre Oppo Watch X3 offerte : Grâce à une offre de remboursement dédiée, vous recevez gratuitement cette montre connectée haut de gamme d'une valeur réelle de 379 €, le compagnon idéal de votre nouveau smartphone.

Grâce à une offre de remboursement dédiée, vous recevez gratuitement cette montre connectée haut de gamme d'une valeur réelle de 379 €, le compagnon idéal de votre nouveau smartphone. Exclu App Boulanger : En passant commande directement sur l'application mobile de l'enseigne, vous profitez de 10 € de réduction immédiate dès 150 € d'achat grâce au code promotionnel BIENVENUE .

En passant commande directement sur l'application mobile de l'enseigne, vous profitez de grâce au code promotionnel . Équipement à moitié prix : Pour protéger efficacement ce précieux écran, l'enseigne applique une remise immédiate de 50 % sur l'achat de la protection ZAGG Elite V2.

Pour protéger efficacement ce précieux écran, l'enseigne applique une remise immédiate de 50 % sur l'achat de la protection ZAGG Elite V2. Avantage Club Infinity : Les nouveaux adhérents au programme de fidélité de l'enseigne peuvent également cagnotter jusqu'à 50 € sur leur compte fidélité.

Alors, est-ce que cet achat a du sens ?

C'est évident qu'à ce prix, ce smartphone n'est pas adapté à tous les usages, ou plutôt, il l'est trop. Toutefois, si vous cherchez un titan, et que vous souhaitez vous éloigner d'Apple, Samsung ou Google, la réponse est définitivement oui, cet achat a du sens.

Boulanger ne propose pas le plus petit prix sur ce smartphone, mais vous avez une version française et avec les nombreuses garanties et avantages proposés, c'est l'assurance des meilleures conditions possibles. À ce prix, on peut comprendre qu'acheter en ligne a de quoi faire douter.