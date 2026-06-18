C'est (toujours) le meilleur smartphone au monde d'après nos registres, mais est-ce que ça a du sens ?

L'algorithme interne de notre « Classement Smartphone » sur LesMobiles est sans appel, le dernier haut de gamme ultra-premium de OPPO trône fièrement tout au sommet de nos registres techniques. Véritable monstre de puissance et photophone ultime, il est les gouverne tous. Mais investir dans un tel appareil en 2026 a-t-il vraiment du sens ?

Rémi Deschamps - publié le 18/06/2026 à 17h45
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Le Oppo Find X9 Ultra

Pour comprendre comment l'OPPO Find X9 Ultra a mis tout le monde d'accord, il faut se pencher sur ses innovations de « rupture ». Vous pouvez d'ailleurs découvrir notre présentation complète pour découvrir l'envers du décor de ce smartphone qui propose un zoom 10x optique en partenariat avec Hasselblad.

 

L'offensive de Boulanger pour des bonus en cascade

Boulanger n'est pas le marchand qui propose les prix les plus bas, en revanche, pour acheter un smartphone qui dépasse allègrement les 1 000 €, l'enseigne s'avère particulièrement intéressante pour ses garanties, sa fiabilité et les nombreux bonus qu'elle propose.

Eh oui, Boulanger ne se contente pas d'une simple réduction, mais propose un écosystème complet d'avantages :

  • Bonus de rachat de +200 € : En faisant reprendre votre ancien équipement, Boulanger ajoute 200 € de prime en plus de la valeur estimée de votre appareil, le tout disponible en remise immédiate au panier ou en carte cadeau.
  • Une montre Oppo Watch X3 offerte : Grâce à une offre de remboursement dédiée, vous recevez gratuitement cette montre connectée haut de gamme d'une valeur réelle de 379 €, le compagnon idéal de votre nouveau smartphone.
  • Exclu App Boulanger : En passant commande directement sur l'application mobile de l'enseigne, vous profitez de 10 € de réduction immédiate dès 150 € d'achat grâce au code promotionnel BIENVENUE.
  • Équipement à moitié prix : Pour protéger efficacement ce précieux écran, l'enseigne applique une remise immédiate de 50 % sur l'achat de la protection ZAGG Elite V2.
  • Avantage Club Infinity : Les nouveaux adhérents au programme de fidélité de l'enseigne peuvent également cagnotter jusqu'à 50 € sur leur compte fidélité.

Alors, est-ce que cet achat a du sens ?

C'est évident qu'à ce prix, ce smartphone n'est pas adapté à tous les usages, ou plutôt, il l'est trop. Toutefois, si vous cherchez un titan, et que vous souhaitez vous éloigner d'Apple, Samsung ou Google, la réponse est définitivement oui, cet achat a du sens.

Boulanger ne propose pas le plus petit prix sur ce smartphone, mais vous avez une version française et avec les nombreuses garanties et avantages proposés, c'est l'assurance des meilleures conditions possibles. À ce prix, on peut comprendre qu'acheter en ligne a de quoi faire douter.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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