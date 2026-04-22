Capteurs maison Leica : un tournant pour la photo smartphone ?

À retenir Leica collabore avec Gpixel pour créer un capteur photo haute performance, prévu pour 2027 .

pour créer un capteur photo haute performance, prévu pour . Ce capteur vise à améliorer la plage dynamique , la reproduction des couleurs et les performances nocturnes.

, la et les performances nocturnes. Un capteur maison pourrait renforcer la collaboration entre Leica et Xiaomi, offrant un rendu photo unique.

Depuis 2022, la société Leica Camera AG collabore avec Gpixel, spécialiste chinois des CMOS, pour créer un capteur haute performance. D'après Leica, ce composant permet d’obtenir des progrès en plage dynamique, reproduction des couleurs et performances nocturnes. Andreas Kaufmann, actionnaire majoritaire, le décrit comme un « vrai capteur Leica », fruit d'ingénierie à Wetzlar, Anvers et Changchun.

Vers plus d’indépendance pour une maîtrise totale

L’idée est de se passer des partenaires historiques afin de mieux maîtriser la chaine de production et d’aboutir à des composants encore plus performants.

En effet, historiquement, Leica a testé des alternatives : AMS pour son appareil photo numérique Leica M10, puis Sony pour la fiabilité. Gpixel, fondé en 2012, entend apporter des innovations à coût maîtrisé. Confirmé en avril 2026 par Leica Rumors et PetaPixel, le projet devrait être concret en 2027, potentiellement pour un appareil Leica M12. Cela ouvre des perspectives pour les boîtiers SL et Q, où les capteurs Sony BSI dominent avec 60 mégapixels, mais Leica vise un rendu unique.

Et pour les smartphones ?

Pour les smartphones, Leica entretient des liens forts avec Xiaomi depuis 2022, donnant une collaboration sur, entre autres, les Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17 Ultra et le récent Leitzphone. Actuellement, ces modèles intègrent optiques Leica sur capteurs Sony/Samsung (ex: 1 pouce Light Fusion 1050L 50 mégapixels avec des filtres Leica Vibrant ou Authentic). Un capteur maison pourrait faire passer ce partenariat dans une autre dimension.

Changements attendus pour la photo mobile

Un capteur Leica-Gpixel changerait la donne pour les smartphones. Un composant maison offrirait une partie hardware native pour un rendu Leica : des couleurs fidèles, une captation des basses lumière supérieure aux Sony IMX actuels. Pour Xiaomi, cela permettrait peut-être à la marque chinoise rattraper son concurrent direct dans le domaine de la photo : Huawei qui excelle sur ce point.

Plus généralement, on pourrait assister à une certaine segmentation : Apple qui personnalise les capteurs Samsung, tout comme Google pour ses Pixel alors que Leica G Pixel serait dévoué à Xiaomi. Nous verrons si cela donne lieu à un travail commun et d’ici quelques mois surtout, quels seront les résultats à partir des potentiels prochains mobiles Xiaomi.