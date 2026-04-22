Capteurs maison Leica : un tournant pour la photo smartphone ?

Leica va développer avec Gpixel un capteur photo propre. Annoncé pour 2027, il pourrait transformer ses appareils photo et s'étendre aux smartphones partenaires comme Xiaomi. On fait le point.

Sylvain Pichot - publié le 22/04/2026 à 15h30
Xiaomi Leica Leitzphone

À retenir

  • Leica collabore avec Gpixel pour créer un capteur photo haute performance, prévu pour 2027.
  • Ce capteur vise à améliorer la plage dynamique, la reproduction des couleurs et les performances nocturnes.
  • Un capteur maison pourrait renforcer la collaboration entre Leica et Xiaomi, offrant un rendu photo unique.

Depuis 2022, la société Leica Camera AG collabore avec Gpixel, spécialiste chinois des CMOS, pour créer un capteur haute performance. D'après Leica, ce composant permet d’obtenir des progrès en plage dynamique, reproduction des couleurs et performances nocturnes. Andreas Kaufmann, actionnaire majoritaire, le décrit comme un « vrai capteur Leica », fruit d'ingénierie à Wetzlar, Anvers et Changchun.

Vers plus d’indépendance pour une maîtrise totale

L’idée est de se passer des partenaires historiques afin de mieux maîtriser la chaine de production et d’aboutir à des composants encore plus performants. 
En effet, historiquement, Leica a testé des alternatives : AMS pour son appareil photo numérique Leica M10, puis Sony pour la fiabilité. Gpixel, fondé en 2012, entend apporter des innovations à coût maîtrisé. Confirmé en avril 2026 par Leica Rumors et PetaPixel, le projet devrait être concret en 2027, potentiellement pour un appareil Leica M12. Cela ouvre des perspectives pour les boîtiers SL et Q, où les capteurs Sony BSI dominent avec 60 mégapixels, mais Leica vise un rendu unique.

Et pour les smartphones ?

Pour les smartphones, Leica entretient des liens forts avec Xiaomi depuis 2022, donnant une collaboration sur, entre autres, les Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17 Ultra et le récent Leitzphone. Actuellement, ces modèles intègrent optiques Leica sur capteurs Sony/Samsung (ex: 1 pouce Light Fusion 1050L 50 mégapixels avec des filtres Leica Vibrant ou Authentic). Un capteur maison pourrait faire passer ce partenariat dans une autre dimension.

Xiaomi Leica Leitzphone

Changements attendus pour la photo mobile

Un capteur Leica-Gpixel changerait la donne pour les smartphones. Un composant maison offrirait une partie hardware native pour un rendu Leica : des couleurs fidèles, une captation des basses lumière supérieure aux Sony IMX actuels. Pour Xiaomi, cela permettrait peut-être à la marque chinoise rattraper son concurrent direct dans le domaine de la photo : Huawei qui excelle sur ce point.

Plus généralement, on pourrait assister à une certaine segmentation : Apple qui personnalise les capteurs Samsung, tout comme Google pour ses Pixel alors que Leica G Pixel serait dévoué à Xiaomi. Nous verrons si cela donne lieu à un travail commun et d’ici quelques mois surtout, quels seront les résultats à partir des potentiels prochains mobiles Xiaomi. 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Honor Magic8 Lite
Guide d'achat

Ces 3 smartphones font partie des meilleurs élèves actuels sur l’autonomie réelle en avril 2026

22/04/2026
Galaxy A56
Guide d'achat

Galaxy A57 ou Galaxy A56 : quelles sont les différences entre générations ?

20/04/2026
Google Pixel 10
Guide d'achat

Investir sur le long terme : ces smartphones à prix raisonnable que vous garderez jusqu'en 2030

19/04/2026
Honor Magic8 Lite
Guide d'achat

Autonomie : notre sélection de smartphones endurants à prix serré pour oublier votre chargeur

18/04/2026