Ce Galaxy A profite d'une meilleure remise que le A57 : Samsung lance son nouveau code promo

Samsung n'en a visiblement pas terminé avec les promotions de rentrée. Alors que les offres des French Days touchent à leur fin ce lundi 14 septembre, un nouveau code prend déjà le relais sur la gamme Galaxy A.

Il s'appelle ASERIES et concerne les Galaxy A27, Galaxy A37 et le Galaxy A57. Les remises commencent à 50 € et peuvent atteindre 90 €. Mais ces 90 € ne sont étonnamment pas réservés au modèle le plus haut placé dans la gamme, c'est le Galaxy A37 avec 256 Go de stockage qui en profite, de quoi l'obtenir pour 459 €.

Jusqu'à 90 € de remise avec le code ASERIES

Pour en profiter, il suffit d'utiliser le code ASERIES. La réduction dépend ensuite du modèle et de la capacité de stockage choisie.

Galaxy A27 128 Go : 50 € de remise.

: 50 € de remise. Galaxy A37 128 Go : 50 € de remise.

: 50 € de remise. Galaxy A37 256 Go : 90 € de remise.

: 90 € de remise. Galaxy A57 128 Go : 50 € de remise.

: 50 € de remise. Galaxy A57 256 Go : 80 € de remise.

Sur les versions 128 Go, il n'y a pas de différence, Samsung enlève 50 € sur les trois smartphones. C'est avec les stockage à 256 Go que l'écart se creuse. Le Galaxy A57 obtient 80 € de réduction, tandis que le A37 monte à 90 €.

Le Galaxy A37 256 Go bénéficie donc de 10 € de remise de plus que le A57 256 Go. Ce n'est évidemment pas suffisant à lui seul pour choisir entre les deux modèles, mais si vous regardiez justement du côté des versions 256 Go, le code avantage un peu plus le A37.

Les French Days s'arrêtent, mais Samsung enchaîne les codes promo

Le code ASERIES arrive au moment où une autre offres Samsung touchent à sa fin. Nous vous parlions il y a quelques jours d'une offre concernant le nouveau Galaxy S26 FE à 699 € accompagné des Galaxy Buds4.

Eh bien, les Buds4 offerts avec le S26 FE disparaissent après ce 14 septembre, même si la remise de 100 € sur le smartphone continue grâce au code FANEDITION !

Sur les Galaxy A, Samsung repart donc avec une opération différente et surtout une échéance plus lointaine : le 27 septembre.

Après les French Days, c'est donc le Galaxy A37 256 Go qui décroche la meilleure remise de cette nouvelle opération avec 90 € de réduction, devant les 80 € accordés au Galaxy A57 256 Go.