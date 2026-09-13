L'iPhone Duo versus Samsung Galaxy Z Fold8, les deux smartphones pliants s'affrontent

Pendant sept ans, Samsung a produit des Fold hauts et étroits, tandis que les rumeurs annonçaient un iPhone pliant large, au format passeport, calé sur les proportions d'une petite tablette. Le 22 juillet dernier, Samsung a scindé sa gamme et lancé le Galaxy Z Fold8 dans exactement ce format, deux mois avant qu'Apple ne présente son iPhone Duo lors de sa keynote de rentrée du 9 septembre, à Cupertino. Les deux appareils se retrouvent donc avec la même silhouette, le même écran interne de 7,6 pouces et, fait notable, aucun téléobjectif optique dédié.

Écrans et matériaux : deux philosophies opposées

Les deux constructeurs proposent des écrans internes quasiment identiques sur 7,6 pouces en 120 Hz, avec un pic de luminosité annoncé à 3000 cd/m² de chaque côté. Le Galaxy Z Fold8 utilise une dalle AMOLED en 1848 x 2448 pixels, au format 4:3, avec un traitement antireflet classique. L'iPhone Duo mise sur une dalle OLED en 1878 x 2670 pixels, soit 430 ppp, avec un revêtement nanotexturé gravé au laser, identique à celui des iPad Pro, qui rend le pli quasiment invisible une fois l'écran allumé selon plusieurs prises en main. L’écran parait mat sur le mobile Apple. Le revers de cette finition serait toutefois un contraste légèrement réduit par rapport à la dalle brillante du Fold8, un point qui reste à vérifier en conditions réelles. Notez que le capteur à selfie est sous l’écran pour le mobile Apple tandis que Samsung a abandonné cette solution pour proposer un poinçon.

Sur l'écran externe, l'écart est resserré : 5,5 pouces au format 10:16 pour le Fold8, contre 5,4 pouces en 1398 x 2034 pixels (460 ppp) pour le Duo. Apple met en avant un ratio identique entre ses deux écrans, ce qui permet à une application de conserver sa forme en passant de l'un à l'autre, une continuité que le Fold8 n'offre pas.

Côté construction, le Fold8 propose un cadre en aluminium Armor et un dos en verre, pour un poids de 201 grammes et une épaisseur de 4,5 mm une fois déplié, ce qui en fait le pliant le plus léger jamais produit par Samsung. L'iPhone Duo, avec son cadre en titane grade 5 poli et sa double batterie, pèse 254 grammes pour une épaisseur de 5,2 mm ouvert et 11,3 mm fermé.

En contrepartie, Apple obtient une certification IP68 (six mètres, 30 minutes, poussière comprise), contre un indice IP48 chez Samsung, qui protège de l'eau mais laisse passer le sable au niveau de la charnière.

Photo, puce et logiciel : l'écart se joue ailleurs que sur le papier

Aucun des deux pliants n'embarque de téléobjectif, cette fonction étant réservée aux versions Ultra chez Samsung et aux iPhone 18 Pro chez Apple. Le Fold8 propose un capteur principal 50 mégapixels ouvert à f/1,8 avec stabilisation optique, associé à un ultra grand-angle 50 mégapixels. L'iPhone Duo aligne un capteur Fusion 48 mégapixels à ouverture fixe et un ultra grand-angle 48 mégapixels repris des iPhone 18 Pro.

Sur les caméras frontales, Samsung est donc repassé à un simple poinçon 10 mégapixels sur chaque écran depuis l'abandon du capteur sous-écran, tandis qu'Apple cache sa caméra FaceTime sous la dalle interne et utilise un capteur Center Stage de 12 mégapixels en externe.

Côté puce, le Fold8 fonctionne avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy gravé en 3 nanomètres, quand l'iPhone Duo embarque l'A20 Pro d'Apple, gravé en 2 nanomètres selon le fabricant.

Sur l'autonomie, Samsung communique une batterie de 4800 mAh en silicium-carbone avec charge 45 W, tandis qu'Apple ne précise pas la capacité de ses deux cellules mais revendique jusqu'à 31 heures de vidéo sur l'écran interne, 44 heures sur l'externe et 24 heures en usage mixte, des chiffres constructeur non encore vérifiés de façon indépendante.

Le logiciel marque la différence la plus nette à l'usage. Android affiche huit ans d'avance sur la gestion des grands écrans, avec des applications qui s'étirent proprement en 4:3 sur le Fold8 et un système One UI enrichi de trois applications côte à côte, de fenêtres flottantes et du mode DeX.

Apple arrive avec iOS 27, pensé spécifiquement pour un appareil qui se plie : Split View limité à deux applications, dock vertical, Dynamic Island qui se repositionne selon l'orientation. Sur l'intelligence artificielle, l'écart est net en France : le Fold8 profite de Galaxy AI et Gemini pleinement opérationnels, alors que Siri AI, mis en avant par Apple lors de sa présentation, ne sera pas disponible dans l'Union européenne au lancement du Duo.

Disponibilité et prix

Le Galaxy Z Fold8 est commercialisé depuis le 22 juillet 2026, à partir de 1999 euros en France pour la version 256 Go, un tarif catalogue qui a rapidement reculé jusqu'à environ 1599 euros chez les revendeurs avec les offres de lancement habituelles chez Samsung. L'iPhone Duo, lui, sera proposé en deux coloris, blanc stellaire et ciel nocturne, contre quatre teintes pour le Fold8 (lavande, graphite, blanc et pistache). Son prix français s'établit à 2339 euros pour 256 Go, 2589 euros pour 512 Go, 3089 euros pour 1 To et jusqu'à 3839 euros pour la version 2 To.

Les précommandes du Duo ouvriront le 16 octobre 2026, pour une disponibilité fixée au 23 octobre dans plus de 70 pays. Sur le papier, l'écart de prix catalogue entre les deux modèles en 256 Go atteint 340 euros, mais grimpe à plus de 700 euros une fois les remises Samsung prises en compte.