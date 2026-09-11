Galaxy S26 FE : Samsung le fait tomber à 699 € et offre en plus des écouteurs Buds4

Il n'aura pas fallu longtemps pour voir l'offre de lancement du Galaxy S26 FE évoluer... et en mieux ! Samsung avait commencé par enlever 100 € à son prix et quelques jours plus tard, les Galaxy Buds4 sont venus s'ajouter en cadeau pour les French Days.

Le S26 FE est disponible avec 100 € de réduction et des Buds4

Nous vous avions déjà présenté l'offre de précommande de Samsung qui faisait passer le Galaxy S26 FE sous les 700 €. Eh bien, en plus de ne pas avoir disparu, désormais, avec le code FANEDITION, la version 128 Go du Galaxy S26 FE passe toujours de 799 à 699 €, et le 256 Go de 899 à 799 €.

Jusqu'au 14 septembre inclus, utiliser le code FANEDITION ajoute automatiquement au panier une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds4, vendue 179 € séparément. Un très beau cadeau qui complète bien l'écosystème Galaxy, d'autant plus que les écouteurs de la marque sont d'excellents appareils de milieu de gamme.

Mais attention au timing, les deux offres n'ont pas la même date de fin. La baisse de 100 € restera valable jusqu'au 4 octobre, alors que les Galaxy Buds4 ne sont offerts que jusqu'au 14 septembre.

Le reste de la gamme S26 profite d'un autre code

Pour les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, Samsung passe par un autre code. Depuis ce vendredi 11 septembre à 17 h, et jusqu'au lundi 14 septembre à 23 h 59, le code FRENCH10 enlève 10 € tous les 100 € d'achat.

Tous les modèles et tous les coloris de ces trois smartphones sont éligibles. Samsung inclut également les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ ainsi que l'ensemble de la Galaxy Tab S11 Series.

Ce code peut se cumuler avec les autres offres portant sur les produits, mais pas à un autre code promotionnel.