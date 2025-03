Ce matin, gros code promo sur les iPhone 16 qui passent à un prix record chez ce marchand !

Si vous êtes fan d’Apple, vous n’aurez probablement pas manqué la sortie, il y a quelques mois, des iPhone 16, ou encore de l’iPhone 16e très récemment. Les smartphones numéro 1 dans le monde sont forcément les plus demandés par le public, et les promos sont donc très attendues !

Eh bien, depuis ce matin, il est possible de profiter d’une belle réduction sur les iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max.

Une gamme qui innove par rapport aux iPhone 15

Avec cette cuvée sortie en 2024, Apple frappe fort. L’iPhone 16 standard bénéficie d’une puce A18 plus puissante, d’une meilleure autonomie et d’un nouvel écran plus lumineux.

Du côté des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, la grande nouveauté réside dans leurs écrans plus grands (6,3” et 6,9”), un design en titane encore plus robuste et un tout nouveau système de dissipation thermique pour des performances toujours au top.

Mais ce n’est pas tout ! Apple mise aussi sur la photo et la vidéo avec un capteur principal de 48 Mpx encore amélioré, un zoom optique 5x (ce qui est énorme) sur le Pro Max et des fonctionnalités boostées par l’IA maison. Sans oublier l’arrivée du Wi-Fi 7 et du bouton Action personnalisable, qui change la donne au quotidien.

Une offre à ne pas manquer !

Valable jusqu’à ce soir, Rakuten propose un coupon de réduction : 50 € offerts dès 599 € d’achat sur les iPhone 16. Une très belle réduction qui permet de faire descendre les prix de la gamme à des niveaux records.