Ce matin, gros coupon de réduction pour l’iPhone 14 jusqu'à ce soir !

Régulièrement, Rakuten propose des offres pendant 24 h, que ce soit des boosts de cashback, mais aussi des coupons de réduction. C’est le cas aujourd’hui. Rakuten propose le bon RAKUTEN50 pour disposer de 50 € de réduction dès 599 € d’achat. Le but du jeu est donc de trouver pour quel appareil celui-ci est le plus intéressant. Et notre candidat est l’iPhone 14.

Pourquoi l’iPhone 14 pour ce coupon de réduction ?

Pourquoi l’iPhone 14 serait-il le meilleur modèle pour profiter du coupon proposé par Rakuten ?

Premièrement, son prix : il est l’un des haut de gamme que nous pouvons trouver le plus proche des 600 € sur le site, ce qui permet de maximiser la réduction !

Deuxièmement, l’iPhone 14 est un modèle encore récent dans les écuries d’Apple, ce qui fait de lui un excellent investissement sur le long terme et permet de profiter d’une fiche technique solide.

En plus de cela, l'iPhone 14 est tout simplement un appareil polyvalent très intuitif pour le quotidien, ce qui en fait un outil idéal pour les fans de la marque qui voudraient profiter d'un appareil pour les années à venir sans avoir à penser à la compatibilité logicielle avec les mises à jour de sécurité et la compatibilité avec les applications récentes.

Quelle offre pour l’iPhone 14 ?

Nous pouvons trouver l’iPhone 14 affiché à 671 €. Avec une réduction de 50 € grâce au code RAKUTEN50, il frôle ainsi les 600 €. Il est possible de le financer en plusieurs fois, ce qui permet de faciliter son obtention. Il s’agit d’un modèle d’import, mais compatible avec les opérateurs français.