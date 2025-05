Ce matin, le Galaxy A56 passe à moins de 300 € jusqu'à ce soir !

Un design loin d'être illusoire

C’est une évidence, et pourtant on ne le souligne pas assez : prendre un smartphone en main, c’est après le regard, le premier vrai point de contact, celui qui fera toute la différence pour se faire une première idée sur un smartphone. Et ici, Samsung surprend très agréablement.

Un design en verre, un écran AMOLED lumineux à souhait, de la 5G, un capteur photo de 50 MP et une IA très bien rôdée : à ce niveau-là, on joue déjà dans une autre cour.

Là où l’on attendait un dos en plastique, c’est du Gorilla Glass Victus qui répond présent, avec des tranches en aluminium et une finition au cordeau. Clairement, on monte d’un cran par rapport à ce que nous offre les Galaxy A26 et A36.

Les Galaxy A56, A36 et A26 au MWC

L’écran suit la même logique : une dalle Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec rafraîchissement à 120 Hz. Résultat ? Une fluidité remarquable, des contrastes saisissants et une luminosité qui culmine à 1200 nits grâce à la technologie Vision Booster.

Ce genre d’écran, on le trouve habituellement sur des modèles bien plus chers. Samsung le glisse discrètement dans sa gamme A depuis quelques générations maintenant, et ça change tout.

Performances solides et architecture ambitieuse

Le Galaxy A56 embarque un processeur Exynos 1530 gravé en 4 nm, couplé à un GPU Xclipse 540 basé sur l’architecture AMD RDNA 3. C’est fluide, réactif, et à moins d’être un hardcore gamer, vous n’en viendrez pas à bout facilement.

Avec 8 Go de RAM LPDDR5X, jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1 et la technologie RAM Plus pour ajouter virtuellement jusqu’à 12 Go de mémoire vive, c’est du multitâche version confort.

Tout ça dans un smartphone à moins de 330 € ? Il y a cinq ans, c’était encore de la fiction.

La finition aluminium du Galaxy A56

Autonomie et charge : la tranquillité version 2025

Avec sa batterie de 5000 mAh, le Galaxy A56 tient une journée et demie sans difficulté. Et pour les plus pressés, la charge rapide 45W vous offre 50 % d’autonomie en une vingtaine de minutes. Tranquille.

Photo & IA : l’intelligence au service du rendu

Avec un capteur principal 50 MP avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle 12 MP et une série de fonctionnalités photo boostées par Galaxy AI, le Galaxy A56 s’autorise à boxer dans la cour des grands.

: pour dire adieu aux intrus dans le cadre. Meilleure pose : choisissez l’expression la plus flatteuse, même après la prise.

: vos clichés de nuit deviennent enfin exploitables. Mises à jour garanties pendant 6 ans : peu de smartphones, même haut de gamme, offrent une telle promesse.

On n’est pas encore sur le niveau d’un Pixel 9, mais pour ce prix, le traitement logiciel impressionne. Et pour les vidéastes, la vidéo 4K à 60 fps avec stabilisation numérique est un vrai plus.

Et côté prix, où se procure le Galaxy A56 au meilleur tarif ?

Initialement affiché à plus de 500 €, le Galaxy A56 5G est proposé aujourd’hui à moins de 300 € grâce au code promo RAKUTEN30, valable jusqu’à ce soir sur Rakuten. L'offre concerne la version internationale, mais elle inclut 2 ans de garantie pour plus de sérénité !