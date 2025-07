Ce matin, ni un iPhone ni un Samsung, c'est un Xiaomi ultra puissant qui s'affiche à prix cassé

Xiaomi joue ici une partition maligne en proposant une alternative musclée au Galaxy S25, mais à un tarif bien plus abordable. Et à 368 € actuellement avec 2 ans de garantie, le rapport technologie prix est tout simplement inédit.

Le Xiaomi 14T en détail

Un écran taillé pour l’immersion

Le Xiaomi 14T mise sur un bel écran AMOLED 6,7 pouces à résolution 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une fluidité parfaite au-dessus de la moyenne qui est de 120 Hz pour la plupart des smartphone, permettant des animations ultra nettes : les amateurs de streaming, et encore plus de gaming, seront comblés.

Son pic lumineux de 2600 nits également permet une lisibilité impeccable, même sous un soleil estival bien appuyé (et en ce moment ça nous connais). C’est clairement l’un des meilleurs écrans dans cette tranche de prix.

Des performances sans compromis

Sous le capot, Xiaomi a opté pour le très efficace MediaTek Dimensity 8300 Ultra, une puce gravée en 4 nm qui rivalise sans trembler avec les Snapdragon haut de gamme de l’an dernier. Elle est épaulée par 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0.

pour faire simple, tout répond au doigt et à l’œil. Même les jeux les plus exigeants tournent sans ralentissement, aidés par un système de refroidissement soigné. De quoi faire rougir certains flagships vendus bien plus cher.

Autonomie costaud, charge express

Le Xiaomi 14T intègre une batterie de 5000 mAh, pour une autonomie dans la bonne moyenne, ce qui assure aisément une journée et demie d’autonomie. Et quand il faut recharger, la charge rapide 67W fait des merveilles. À titre de comparaison, un Galaxy S25 plafonne à 45W...

L’endurance est là, mais aussi la vitesse de récupération : combo gagnant.

Photo Leica : qualité au rendez-vous

Le partenariat entre Xiaomi et Leica porte ici ses fruits. Le module photo du 14T se compose d’un trio très sérieux :

Capteur principal 50 MP (f/1.6)

Téléobjectif 50 MP (zoom optique x3, numérique jusqu’à x30)

Ultra grand-angle 12 MP

Les clichés sont nets, équilibrés, avec un excellent rendu des couleurs. Et la présence d’un vrai téléobjectif 50 MP fait vraiment plaisir, et assois le modèle comme étant le meilleur photophone à ce prix.

Le Xiaomi 14T, roi du rapport qualité/prix ?

À 346 € avec garantie 2 ans (via Amazon actuellement), le Xiaomi 14T frappe fort. Il coche toutes les cases : écran premium, grosses perfs, recharge rapide, photo Leica. Le tout, pour un prix bien plus accessible que ses concurrents.