Ce Samsung est numéro 1 des ventes sur Amazon, et pour moins de 100€ il propose grand écran et capteur 50 Mpx

Sur Amazon, certains smartphones attirent plus l’attention que d’autres. Cette semaine, c’est le Samsung Galaxy A06 qui se hisse au sommet des ventes, et pour cause : pour seulement 94,56€, il offre un grand écran et un capteur photo principal de 50 Mpx. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 27/10/2025 à 12h15
Le Samsung Galaxy A06

Avec un écran spacieux, une bonne autonomie et un capteur photo de 50 Mpx, le Galaxy A06 fait le pari d’allier performance et prix mini.

 Ce smartphone de la marque Samsung (numéro 1 des smartphones Android tout de même) confirme pourquoi il est devenu le numéro 1 des ventes sur Amazon. Sa finition soignée et son design moderne lui donnent un air de smartphone haut de gamme malgré son tarif très accessible.

 

La fiche technique du Galaxy A06 : un smartphone capable à petit prix

Le Galaxy A06 est un modèle 4G qui dispose d’un grand écran lumineux pour profiter de vidéos et jeux, ainsi que d’un module photo capable de capturer des clichés nets et détaillés. 

Le smartphone est livré neuf avec 2 ans de garantie Amazon et la livraison rapide.

Points forts et points de vigilance

✅ Points forts

  • Grand écran immersif
  • Capteur photo principal 50 Mpx
  • Compatible avec tous les opérateurs européens

⚠️ Points de vigilance

  • Pas de support eSIM
  • Samsung Pay non disponible
  • Haut-parleur mono

Pourquoi ce Galaxy A06 est un bon plan

À moins de 100€, le Galaxy A06 permet d’accéder à un smartphone de qualité sans compromis sur les fonctionnalités essentielles : écran spacieux, appareil photo performant, autonomie confortable et compatibilité avec tous les opérateurs français. 

Pour ceux qui veulent un téléphone simple à utiliser mais moderne, c’est clairement une excellente affaire.

 

À qui s’adresse ce smartphone ?

Ce modèle est idéal pour les ados et utilisateurs à la recherche d’un smartphone fonctionnel, et qui n'ont pas besoin d'investir dans les gammes supérieures plus coûteuses. 

 

Que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos, ou capturer des photos nettes, le Galaxy A06 remplit parfaitement son rôle. Son prix attractif le rend aussi accessible pour les jeunes ou comme deuxième appareil familial.

