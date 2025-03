Bon plan : ce smartphone à moins de 330 € est proposé avec 8 Go de RAM et un écran haut de gamme !

Xiaomi a su répondre aux attentes du marché du milieu de gamme. Alors que le marché se concentre souvent sur les modèles d'entrée ou haut de gamme, Xiaomi parvient à offrir des smartphones milieu de gamme au rapport qualité-prix très convaincant. Le Redmi Note 14 Pro Plus en est une preuve vivante. Non seulement il rivalise avec des appareils comme les Galaxy A55 ou A56 de Samsung, leaders du segment, mais il le fait à un prix bien plus abordable.

Des caractéristiques impressionnantes pour un prix abordable

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus dispose d’un design épuré, moderne et très soigné. En main, il donne une excellente impression. Mais ce n’est pas tout. Sous le capot, il embarque une puce Qualcomm optimisée pour le milieu de gamme, épaulée par 8 Go de RAM extensibles.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus au MWC

Vous pouvez ainsi augmenter la puissance de votre smartphone en fonction de vos besoins, ce qui peut s'avérer très utile pour le multitâches, voire la gaming (bien que cela ne remplace pas totalement une RAM physique).

Redmi Note 14 Pro Plus propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une fluidité très appréciable, tant pour les jeux mobiles en 3D que simplment lors de la glisse en utilisant votre smartphone dans les menus. Pour la visualisation de films en haute définition en streaming, pas besoin d'autant de Hz, mais c'est tout de même un plus. Un véritable atout pour un smartphone orienté multimédia.

Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est son quadruple capteur photo, dont un objectif principal de 200 mégapixels ! Si la quantité de pixels ne fait pas tout, cet appareil capte parfaitement la lumière, permettant ainsi de réaliser des clichés de haute qualité, même dans des conditions de faible luminosité. Grâce à ses quatre capteurs, vous pouvez prendre des photos variées sans avoir recours au zoom numérique, ce qui améliore considérablement la qualité des images.

Où se procurer le Redmi Note 14 Pro Plus ?

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus est actuellement disponible sur Rakuten pour 324 €, un prix plus que compétitif pour un smartphone de cette qualité, d'autant plus qu'il d'agit d'une version européenne avec 2 ans de garantie. À ce tarif, vous obtenez un appareil de milieu de gamme efficace et utile au quotidien, idéal pour ceux qui aiment les multimédias et la photographie.