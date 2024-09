Ce smartphone de Samsung est le roi du milieu de gamme et vous pouvez l'obtenir à son meilleur prix chez ce marchand

Le Samsung Galaxy A55 est le meilleur appareil de la gamme A de Samsung, combinant des performances de haut niveau à un prix très attractif. Actuellement, il est encore plus accessible grâce à une réduction de 115 € sur Rakuten, si on le compare aux 499 € de son lancement.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone 5G qui se positionne comme l'un des meilleurs choix dans la catégorie milieu de gamme, grâce à ses composants de pointe. Son écran Super AMOLED offre une qualité d'image nettement supérieure à l'AMOLED classique, tandis que son appareil photo capture des clichés d'excellente qualité.

Avec une batterie plutôt large de 5000 mAh et un processeur performant, le Galaxy A55 est optimisé pour le multitâche, le gaming, et le streaming, garantissant une expérience utilisateur fluide et réactive pour toutes les activités du quotidien.

Quel prix pour le Galaxy A55 en ce moment ?

Le Samsung Galaxy A55 5G est actuellement proposé sur Rakuten pour seulement 340 €, au lieu de 499 € d’origine, ce qui représente une réduction de 159 €. En plus de cette belle remise, vous bénéficiez de 2 ans de garantie officielle et d'une livraison rapide !