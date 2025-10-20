Ce smartphone est-il un flop ? 300€ de réduction pendant seulement deux jours alors qu'il vient de sortir

Un appareil qui combine audace et technicité, le Galaxy S25 Edge attire autant pour son style que par sa fiche technique. Une vraie curiosité pour les amateurs de beaux smartphones haut de gamme et innovants.

Galaxy S25 Edge : un smartphone précurseur ultra fin

Un design qui lance une nouvelle tendance

Le Galaxy S25 Edge a lancé une niche en proposant pour la première fois un appareil dont le principe est d'être ultra-fin. Une niche, car on voit se concept repris par d’autres constructeurs.

Il faut dire que si, à première vue, il y a de quoi rester cois, sa prise en main et son ergonomie en font un smartphone à la fois compact et très agréable à utiliser, tout en offrant la puissance d’un flagship.

Pour ceux qui aimaient pouvoir tenir leur smartphone à une main, c'est une vraie bouffée d'aire fraie.

Une promotion qui fait réfléchir grâce à de grosses remises

Samsung propose une offre très attractive sur ce smartphone pendant deux jours seulement :

10% de remise via la Samsung Shop App

via la 300€ de remise immédiate avec le code EDGE300

avec le code Google AI Pro offert pendant 6 mois, soit 131,94€ de valeur

offert pendant 6 mois, soit Paiement possible en 24 fois sans frais

Reprise d’anciens appareils jusqu’à 530€ (pas uniquement des smartphones ou appareils Samsung)

Cette promotion permet de profiter d’un smartphone très récent, avec des fonctionnalités avancées et un design précurseur, pour un prix nettement inférieur au lancement.

Couplé à cette réduction et à des avantages comme Google AI Pro et la reprise d’anciens appareils, le Galaxy S25 Edge devient une option enfin intéressante, car il faut le dire, c'est un bon téléphone, mais au prix de base beaucoup trop élevé.

La fiche technique du Galaxy S25 Edge

Écran : AMOLED 6,4 pouces bord à bord

AMOLED 6,4 pouces bord à bord Processeur : Snapdragon® 8 Elite

Snapdragon® 8 Elite Caméras : Capteur principal 200Mpx

Capteur principal 200Mpx Batterie : 4500 mAh avec recharge rapide et sans fil

4500 mAh avec recharge rapide et sans fil Mémoire : Jusqu’à 12 Go RAM / 512 Go stockage

Jusqu’à 12 Go RAM / 512 Go stockage Système : Android 15 avec One UI 6

Android 15 avec One UI 6 Connectivité : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Extras : Capteur d’empreinte sous l’écran, reconnaissance faciale, étanchéité IP68

Samsung mise sur des fonctionnalités avant-gardistes : écran incurvé bord à bord, capteurs photo optimisés pour les contenus pro, compatibilité avancée avec les services Google et Samsung, et une autonomie pensée pour accompagner les utilisateurs toute la journée.