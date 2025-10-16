Smartphones ultra fins et pliants : vers la fusion des technologies ?

L'opposition entre, d'un côté, le marché des pliants et, de l'autre, celui des smartphones SLIM, révèle une tension entre design épuré et ergonomie d’un côté, et besoin d’immersion et de surface d’affichage de l’autre.

Mais loin d’être contradictoires, nous pouvons imaginer que ces deux directions vont se rejoindre à terme. À l’heure où le marché ralentit, les constructeurs cherchent une nouvelle manière de plaire, et il y a de fortes chances que ce soit à travers de très grands écrans ergonomiques.

Les smartphones SLIM : un objectif de confort au quotidien

Les atouts évidents des modèles SLIM sont légèreté et prise en main. Avec une conception fine qui atteint jusqu'à 5,3 mm d'épaisseur pour l'instant avec le dernier Motorola X70 Air, ces modèles permettent de retrouver des sensations de légèreté et une prise en main plus proches de ce que nous avions quand les écrans ne dépassaient pas encore les 6 pouces.

On pourrait dire que ces smartphones proposent une philosophie du « moins, mais mieux » : puisqu'il existe une réelle demande pour des smartphones qui s'utilisent à une main sans avoir besoin de se greffer un sixième doigt.

Toutefois, le design ultra-fin de ces appareils implique une limite physique indéniable. Or, qui dit limite physique, dit moins de place pour y mettre des composants. Tout repose alors sur un juste milieu, une médiété à trouver entre confort d'utilisation et performance haut de gamme au vu des prix proposés pour les Galaxy S25 Edge ou iPhone Air.

Les smartphones pliants : le pari de l’avenir

Avant les smartphones ultra-fins, les constructeurs ont déjà commencé depuis quelques années à créer une autre niche, celle du smartphone pliable.

Samsung, pionnier du genre avec ses gammes Galaxy Z Fold et Z Flip, investit massivement dans cette technologie, quitte à essuyer des pertes à court terme. Pourquoi ? Eh bien, il semble y avoir deux raisons :

Dans un premier temps, les smartphones pliants de Samsung sont une vitrine technologique, démontrant un savoir-faire auprès des autres marques.

Pour donner un exemple, les iPhone d'Apple ont été fournis en écrans par trois constructeurs ces dernières années : BOE, LGC et Samsung. Depuis les iPhone 16, BOE a être écarté, et donc chaque iPhone vendu comporte soit une dalle LGC, soit encore plus majoritairement une dalle de Samsung, et ça, c'est grâce au savoir faire de la marque coréenne.

Samsung ne se limite pas à être un concurrent, mais fait partie directement des chaînes de production d'Apple qui, rappelons-le, est numéro 1 des ventes de smartphones dans le monde.

Dans ce contexte, le fait que les ventes de smartphones pliants restent marginales n'est pas un problème, d'autant plus qu'il y a une autre raison pour les constructeurs de proposer ce type de smartphone.

Les marques anticipent une transformation de l’usage dans un futur pas si lointain. Depuis que les smartphones sont devenus l'outil le plus important de l'être humain dans son quotidien, les écrans n'ont eu de cesse de s'agrandir, et il est absolument certain que cela continuera.

Un appareil compact en main, qui se déploie en une mini-tablette au besoin. C’est une réponse directe au besoin croissant d’espace d’affichage.

Le Huawei Mate XT pliable en trois, véritable prouesse d’ingénierie, démontre jusqu’où cette technologie semble se diriger, d'autant plus avec l'annonce du premier tri-fold de Samsung qui devrait sortir en novembre. C'est pour cette raison d'ailleurs que Samsung n'est plus le seul dans la course du smartphones pliant.

SWOT : smartphones SLIM et pliants

Réalisons une petite analyse SWOT, un outil pratique pour découvrir rapidement les enjeux d'un marché.

SWOT signifie dans la langue de Kurt Russel strengths, weaknesses, opportunities et threats. Dans la langue de Tcheky Karyo, cela veut dire forces, faiblesses, opportunités et menaces.

✅ Forces et opportunités SLIM : ergonomie, légèreté, esthétique minimaliste

ergonomie, légèreté, esthétique minimaliste Pliants : innovation, grands écrans, vitrine technologique B2B

innovation, grands écrans, vitrine technologique B2B Fusion possible : design ultra-fin + surface pliable étendue

design ultra-fin + surface pliable étendue Demande croissante de consommation vidéo et streaming sur mobile

Potentiel d’intégration dans l’écosystème professionnel (tablette + smartphone) ⚠️ Faiblesses et menaces SLIM : taille d’écran limitée, contraintes thermiques et batterie réduite

taille d’écran limitée, contraintes thermiques et batterie réduite Pliants : coût élevé, fragilité, manque de standardisation

coût élevé, fragilité, manque de standardisation Dépendance forte à Samsung pour les dalles OLED

Précurseurs comme le Huawei Mate X : innovations freinées par les contraintes commerciales

Adoption lente du public, freinée par le prix et la durabilité perçue

Perspectives : vers la fusion des technologies

Les marques font rarement les choses sans un plan, et d'autant plus quand elles sont plusieurs à s'engouffrer dans la brèche et persister.

Le futur du smartphone pourrait bien résider dans la convergence des technologies SLIM et pliantes.

Les constructeurs explorent déjà des prototypes alliant finesse et flexibilité, avec des écrans enroulables ou pliables sur plusieurs axes. Ces innovations permettraient de conserver la portabilité d’un smartphone compact tout en offrant une surface d’affichage décuplée lorsque nécessaire.

Cette évolution irait dans le sens de la tendance observée depuis dix ans : la taille moyenne des écrans de smartphones n’a cessé d’augmenter. Les appareils de demain pourraient donc devenir à la fois plus grands, plus légers et plus ergonomiques, une combinaison aujourd’hui considérée comme le Saint-Graal du design mobile.