« Meilleur smartphone au monde » : Ce smartphone était le meilleur de 2024… voici ce qu’on en pense aujourd’hui !

Bien que le Honor Magic 7 Pro soit désormais disponible, son prédécesseur, le Magic 6 Pro, reste l'un des smartphones les plus aboutis du marché. Ses performances équilibrées et ses résultats aux tests de DxOMark en font toujours une référence, particulièrement pour ceux recherchant un appareil polyvalent et performant à un prix plus accessible que les modèles ultra-premium de Samsung ou Apple.

Des performances globales toujours au sommet

DxOMark, connu pour ses évaluations techniques détaillées, place encore le Magic 6 Pro parmi les meilleurs dans plusieurs catégories. Il se classe :

2ᵉ en photo,

2ᵉ en selfie,

2ᵉ en audio,

4ᵉ pour l’écran,

4ᵉ en autonomie,

Ces résultats montrent que le Magic 6 Pro reste l’un des smartphones les plus homogènes, capable d’exceller dans plusieurs domaines sans faiblesse.

Une fiche technique encore d’actualité

Le Honor Magic 6 Pro est doté d’un écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces (2800 x 1200 px) offrant un taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120 Hz, pour une navigation fluide tout en optimisant la consommation d’énergie.

À l’intérieur, il embarque le Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et d’un stockage pouvant atteindre 1 To. Même avec la sortie de la nouvelle version de cette puce, difficile de trouve mieux sur le marché !

Son triple module photo (180 MP + 50 MP + 50 MP) propose une bonne polyvalence, avec un zoom optique très puissant et un ultra grand-angle de qualité. À l’avant, le capteur 50 MP assure un rendu détaillé pour les selfies et les appels vidéo.

La batterie de 5600 mAh, associée à une charge rapide 80W et une charge sans fil 66W, permet une autonomie solide, capable de tenir une journée et demie à deux jours selon l’usage. Bien au-dessus des appareils d'Apple et Samsung à ce niveau.

Un prix accessible pour du très haut de gamme

Avec l’arrivée du Magic 7 Pro, le Magic 6 Pro est désormais disponible à 799 € sur Amazon, une baisse significative par rapport à son tarif initial. Cela en fait une alternative pertinente pour ceux qui recherchent un smartphone premium performant sans aller vers les modèles les plus récents et onéreux, alors que celui-ci est tout simplement encore l'un des meilleurs du marché !