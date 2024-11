Ce smartphone Google avec écran Amoled et 8Go de RAM est proposé avec une grosse réduction pour le Black Friday !

Le Google Pixel 7a, c’est le smartphone pratique par excellence. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est plus petit et plus léger que ses grands frères, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Résultat : il se glisse facilement dans une poche et reste très maniable, sans pour autant faire de compromis sur la puissance. Eh oui, il embarque la même puce que le Pixel 7, on peut donc dire qu'il s'agit d'un haut de gamme !

Et cerise sur le gâteau, son prix est beaucoup plus doux. Actuellement, vous pouvez le dénicher à seulement 259 € sur Rakuten, au lieu de son prix de vente habituel de 509 €.

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a combine qualité et prix. Pensé pour être un smartphone polyvalent, il flirte avec le haut de gamme tout en restant accessible grâce à un design épuré et une taille compacte. Et justement, son format plus petit est un vrai atout : il tient bien en main et se transporte facilement, sans jamais sacrifier ses performances !

Côté expérience, il offre tout ce qu’on adore chez les Pixel : une autonomie solide, des photos superbes (y compris en 4K), un écran AMOLED parfait pour le streaming ou le gaming, et une puce maison signée Google, la Tensor 2, qui assure une puissance au top. Bref, un vrai concentré de savoir-faire, dans un petit format qui se fait de plus en plus rare.

Retrouvez notre test du Google Pixel 7a !

Quelle offre pour le Google Pixel 7a ?

Le Pixel 7a est l’un des modèles phares de Google, et pour cause : il réussit à offrir une qualité digne du haut de gamme, tout en restant à un prix bien plus accessible. C’est un smartphone polyvalent qui convient à tous, que vous soyez accro à la photo, fan de streaming ou en quête d’un téléphone performant au quotidien.

En ce moment, il est proposé à seulement 259 € au lieu de 509 € sur Rakuten, une offre difficile à ignorer. Si vous cherchez un smartphone moderne, puissant et sans vous ruiner, le Pixel 7a est clairement une option à considérer.