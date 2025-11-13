Ce smartphone Honor avec la meilleure batterie au monde est en promo à moins de 250 €

Bon plan : le Honor Magic7 Lite 5G (8/256 Go) passe à 247,99 € avec livraison gratuite et vendeur noté 4,83/5 sur plus de 1000 ventes.

Une endurance record pour un smartphone à ce prix

Le Honor Magic7 Lite n’a pas usurpé sa réputation. Sa batterie de 6600 mAh propose une autonomie hors du commun. Vous pouvez enchaîner les séries, les appels et les sessions de navigation sans craindre la panne sèche. Une prouesse rare sur un smartphone vendu sous la barre des 250 €.

Le reste de la fiche technique suit le même niveau d’exigence : écran AMOLED 120 Hz immersif, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et connectivité 5G. L’ensemble offre une expérience fluide et agréable, que ce soit pour le divertissement, la photo ou le travail.

✅ Points forts Batterie 6600 mAh et charge rapide 66 W

Écran AMOLED 120 Hz fluide et lumineux

Vendeur fiable noté 4,83/5 sur 1024 ventes ⚠️ Points faibles Pas de certification IP officielle

Interface MagicOS parfois chargée

Un excellent rapport qualité-prix signé Honor

À moins de 250 €, le Magic7 Lite est pourtant un smartphone à la fois complet et endurant. On y retrouve le savoir-faire de Honor en matière d’autonomie, de design et de fluidité, dans un format 5G accessible. Si vous recherchez un bon plan sur un modèle Honor pas cher, la sélection des smartphones Honor à petit prix sur LesMobiles est aussi à surveiller de près.