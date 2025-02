Ce smartphone premium de Google est au prix d’un appareil milieu de gamme !

Google est en passe de devenir l’un des constructeurs de smartphones haut de gamme qui comptent le plus sur le marché aux côtés de Samsung et Apple, et même si le géant est loin d'égaler les scores de ventes de ses deux concurrents, et que Xiaomi est troisième pour l’instant, en termes de qualité, la dernière gamme des Pixel de Google a suscité une véritable vague de bonnes critiques.

Quels sont les points forts du Pixel 9 de Google ?

Année après année, Google peaufine sa formule, et ça marche ! Misant beaucoup sur la qualité des écrans de ses appareils et développant son expertise côté appareil photo, le géant de la Silicon Valley a réussi à développer une gamme d'appareils solides.

Mais, en plus de ces deux points forts, de nombreux aficionados des Pixel ont régulièrement pour avis que l’interface de ces smartphones est particulièrement agréable et intuitive.

C’est un argument souvent effacé par le côté performances techniques des composants (et d'ailleurs, le Pixel 9 de Google est solide de ce côté-là), et pourtant, il faut avouer qu’un smartphone très puissant, mais avec une interface peu intuitive, n’aurait que très peu d’intérêt !

Quelle offre pour le Pixel 9 ?

Le Pixel 9 est disponible pour moins de 580 € sur Rakuten. Une très belle offre pour ce smartphone dont le prix de vente conseillé est de 899 €. Il s’agit d’une version internationale couleur noire volcanique avec 2 ans de garantie et compatible avec tous les opérateurs européens !