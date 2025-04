Ce smartphone profite d’une double réduction chez ce marchand et ce n’est pas une erreur de prix

Aujourd’hui, on s’intéresse au Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, un modèle qui s’inscrit dans cette logique de démocratisation du milieu de gamme, à prix mini.

Pour vous donner une idée : il se positionne face à un Galaxy A35 5G de Samsung, mais pour un budget bien plus doux. Surtout en ce moment où il passe à 200 €.

Un smartphone qui envoie du lourd, sans se ruiner

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2712 x 1220 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2712 x 1220 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 RAM : 8 ou 12 Go de mémoire vive extensibles

8 ou 12 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 512 Go de stockage interne

512 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5100 mAh avec charge turbo 67W

Le Redmi Note 13 Pro 5G ne fait pas dans la demi-mesure.

On a affaire à un grand écran AMOLED lumineux et ultra fluide ; une batterie de 5000 mAh pour tenir facilement toute la journée (et plus) ; un triple capteur photo de qualité avec un module principal à 200 Mpx ce qui ne fait pas tout mais est quand même un bel atout, et une puissance très confortable grâce à sa puce Snapdragon.

Ce n’est clairement pas un appareil d’entrée de gamme, malgré son prix. Tout dans sa fiche technique respire la fiabilité, la fluidité et la polyvalence.

Et comme souvent chez Xiaomi, nous avons des finitions soignées, un design moderne, et une interface bien optimisée.

L’offre à ne pas rater : 200 € pour le Redmi Note 13 Pro 5G

C’est la cerise sur le gâteau : sur Rakuten, vous pouvez actuellement mettre la main sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G pour seulement 200 €.200 € pour un smartphone encore affiché avec un PVC à 403 €, compatible 5G, c'est un très bon prix.

Cela est possible avec le code RAKUTEN15 qui permet une réduction de 15 € qui vient conjointement à un prix proposé déjà bien plus bas que le prix de vente conseillé, ou même que le prix proposé sur le site de Xiaomi directement.