Ce smartphone propose un écran AMOLED et 8Go de RAM pour à peine plus de 200 € !

Le segment du milieu de gamme est très certainement l’une des plus difficiles à conquérir pour les marques. Le bas de gamme est essentiellement une guerre des petits prix, le haut de gamme se concentre sur les innovations et les fonctionnalités parfois atypiques, mais le milieu de gamme doit réussir à proposer performances, praticité et petit prix !

De plus, le public se détourne de plus en plus de ces appareils pour aller vers le haut ou bas de gamme. C’est dans ce contexte que la gamme Redmi Note intervient et nous propose notamment le Redmi Note 13 Pro avec une excellente fiche technique et un véritable tout petit prix.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Côté fiche technique, le Redmi Note 13 Pro propose deux atouts principaux. Il possède un écran Amoled de grande taille, idéal pour ceux qui ont une utilisation modérée ou plus intense des multimédias. D’un autre côté, ce sont les 8 Go de RAM de l’appareil qui en font un smartphone puissant et rapide.

Notons que son appareil photo est performant et propose une expérience plus que satisfaisante, à la hauteur de ce que l’on peut attendre en 2024.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro à petit prix sur Cdiscount !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est proposé dans sa version 4G pour 401 € sur le site de son constructeur, mais à 209 € sur Cdiscount ! Une excellente opportunité pour acquérir un téléphone puissant.