Ce smartphone Samsung valait une petite fortune… il passe sous les 400 € en reconditionné

Le Galaxy S22 Ultra : le très haut de gamme à prix cassé

Difficile de trouver mieux que le Samsung Galaxy S22 Ultra lorsqu’on recherche un smartphone complet, puissant et taillé pour durer. Et quand CertiDeal le propose à seulement 499 €.

Un écran très puissant

Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces et sa définition 3088 x 1440 Mpx offrent une fluidité et une précision d’affichage qu’on retrouve rarement ailleurs. Idéal pour enchaîner Netflix, jeux et retouche photo dans un confort total.

Couleurs éclatantes, contraste infini, luminosité qui perce même en plein soleil : le S22 Ultra reste, en 2025, parmi les meilleurs écrans du marché.

Puissance brute et multitâche fluide

Sous le capot, la version française embarque le processeur Exynos 2200 épaulé par 12 Go de RAM. Que vous enchaîniez les parties de Call of Duty Mobile, montiez une vidéo 4K ou jongliez entre dix applis, il ne bronche pas.

✅ Points forts Performances dignes d’un flagship 2025

Gestion du multitâche impeccable

S-Pen intégré pour plus de productivité ⚠️ Limites Format massif, pas pour toutes les mains

Pas de charge 65W comme certains concurrents

Pas de stockage extensible via microSD

Un arsenal photo qui ne vieillit pas

La configuration photo repose sur un quadruple capteur arrière, taillé pour les créateurs de contenu et les amateurs de détails :

Capteur principal de 108 MP pour des clichés nets et riches en détails

Deux téléobjectifs de 10 MP (zoom optique x3 et x10)

Ultra grand-angle 12 MP pour paysages et portraits de groupe

Caméra frontale de 40 MP pour selfies et visios haute définition

En 2025, peu de smartphones rivalisent encore avec le niveau de détail et la polyvalence du S22 Ultra, surtout en zoom optique.

Autonomie et mises à jour au rendez-vous

Avec sa batterie de 5000 mAh et la charge rapide 45W (sans fil à 15W), le S22 Ultra tient confortablement la journée, voire plus. Sans oublier : mises à jour majeures jusqu’à Android 16, correctifs de sécurité jusque 2027.

À retenir : Trois ans après sa sortie, il reste largement capable de rivaliser avec les nouveaux Galaxy S25… à condition de ne pas craquer pour la nouveauté juste pour la nouveauté.

Pourquoi le prendre chez CertiDeal ?

Choisir un Galaxy S22 Ultra reconditionné CertiDeal en 2025, c’est miser sur un produit premium encore au sommet, pour le prix d’un simple milieu de gamme neuf.

En bonus : reconditionnement en France, contrôle qualité rigoureux, garantie 24 mois, possibilité de paiement en plusieurs fois. Bref, une offre qui coche toutes les cases pour upgrader sans se ruiner.