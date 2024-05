Ce smartphone taïwanais puissant et à petit prix propose 8 Go de RAM extensibles !

Xiaomi est une marque taïwanaise qui propose depuis maintenant quelques années trois gammes principales parmi ses appareils, les Redmi Note, les Poco et les Xiaomi du même nom. Celui qui nous intéresse aujourd’hui est le Redmi Note 13 Pro, dernier-né des écuries de la marque et qui est proposé en ce moment à tout petit prix sur Amazon !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro est véritablement impressionnante avec ses 8 Go de RAM, une batterie à 5000 mAh et un appareil photo avec triples capteurs pouvant filmer en 4K. Rien que ça ! Et pour seulement 221 € e, ce moment, on peut dire que c’est une bonne affaire par rapport aux presque 400 € de son prix de référence.

Une offre à très bon prix sur Amazon !

Sur Amazon, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible pour 221 € au lieu de 359 € pour la version 4G et 399 € pour la version 5G chez son constructeur ! Nous ne pouvons que vous conseiller cette offre au vu du prix.