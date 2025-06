Ce sont les trois meilleurs smartphones au monde (et l'un d'eux va vous surprendre)

D'après les chiffres du premier trimestre, le marché des smartphones se porte bien. Une légère hausse de 0,2% des ventes avec 296.6 millions d'expéditions est observable. Les géants Samsung et Apple se maintiennent en première et deuxième position. Mais les constructeurs chinois ou des marques comme Google émergent et se positionnent comme de sérieux concurrents.

Aussi, avec un nombre d'offres aussi vaste, se démarquer et être considéré comme les meilleurs smartphones au monde est une prouesse louable et un gage de qualité certain. Le Google Pixel 9, le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Honor Magic 6 Pro deviennent automatiquement des modèles à ne pas rater en 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra : un mélange extra de puissance et de fluidité

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est le bijou ultime du constructeur sud-coréen. Il embarque toutes les dernières innovations technologiques et le meilleur d'Android en 2025. À l'instar de n'importe quel modèle haut de gamme, il n'a pas vraiment de point faible.

Niveau photographie, pas de soucis à se faire : les 4 capteurs photos de 50 Mpx pour le Ultra Grand Angle, de 50 Mpx pour le téléobjectif avec un un zoom optique x5 de qualité optique x10, de 200 Mpx pour le Grand Angle, un téléobjectif de 10 Mpx avec un zoom optique x2 et une caméra selfie de 12 Mpx vous permettent de réaliser de beaux clichés très détaillés.

Mais là où le Samsung Galaxy S25 Ultra creuse l'écart, c'est sur son affichage, c'est d'ailleurs le meilleur au monde d'après le site d'analyse et de comparaison Dxomark. Ce modèle est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Une qualité visuelle exceptionnelle qui va de pair avec le meilleur processeur au monde selon les GLOMOS Award 2025. En effet, le Samsung Galaxy S25 Ultra est doté de la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite. Ce qui permet de profiter pleinement de votre smartphone et offre une navigation fluide en toutes situations.

Google Pixel 9 : expert en IA et photo

Tout comme les deux autres modèles partageant avec lui le podium du top trois des meilleurs smartphones au monde, le Google Pixel 9 est très bon dans tous les domaines. Mais s'il y a bien deux compartiments où ce modèle excelle tout particulièrement, ce sont l'intelligence artificielle et la photographie.

Et ça tombe bien, puisque le constructeur américain allie les deux et vous donne accès à de nombreuses options de retouches photo à l'aide de l'IA : étendre l'image pour inclure plus d'éléments dans le champ, déplacer des personnes ou des objets dans l'image à votre guise, supprimer les éléments dérangeants ou fusionner deux clichés.

Le Google Pixel 9 est évidemment pourvu de l'IA maison : Google Gemini, élue innovation la plus révolutionnaire en matière de smartphones de l'année par les GLOMOS Award 2025. Une intelligence artificielle disponible à tout moment pour vous faciliter la vie au quotidien.

À propos des photos, ce modèle inclut un objectif Grand Angle de 50 Mpx, couplé au mode Vision de nuit permettant de réaliser des clichés nets et détaillés même de nuit, un objectif Ultra Grand angle de 48 Mpx et un capteur selfie de 10,5 Mpx. Vous pouvez également zoomer de x2 à x8 et garder une qualité optimale même de loin.

Honor Magic 6 Pro : le modèle haut de gamme le plus complet

La Chine place aussi l'un de ses smartphones dans ce top trois et pas des moindres. Au sein de ces modèles, le Honor Magic 6 Pro est le plus complet. Il fait simplement partie du top cinq des meilleurs smartphones sur Dxomark dans toutes les catégories.

C'est d'ailleurs le premier smartphone de l'industrie à recevoir 5 labels or sur ce site : en audio, en batterie, en caméra, en affichage et en selfie. Rien de surprenant au vu de son impressionnante fiche technique :

Ecran : 6,7 pouces AMOLED LTPO, 120 Hz

: 6,7 pouces AMOLED LTPO, 120 Hz Dimensions : 163.6 x 75.5 x 8 mm

: 163.6 x 75.5 x 8 mm Batterie : 5600 mAh avec charge rapide filaire à 80 W

: 5600 mAh avec charge rapide filaire à 80 W Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go ou 16 Go

: 12 Go ou 16 Go Liste des capteurs : 180 Mpx et 50 Mpx x3, dont le capteur avant

Voilà un modèle haut de gamme ultra performant dans chacun des domaines évaluable sur un smartphone, parfait si vous souhaitez acquérir un appareil hyper puissant et polyvalent.