CertiDeal : prolongation pour ce code de réduction qui fait presque passer l'iPhone 13 à 200 €

L'iPhone 13 dont nous parlons aujourd'hui est disponible sur CertiDeal, entièrement remis en état en France avec une garanti de 2 ans (extensible) et avec possibilité d’ajouter une batterie neuve pour allonger sa durée de vie.

Autre option utile : l’installation de protections pour sécuriser l’écran et la coque.

Un smartphone Apple, sous les 230 €, encore éligible aux mises à jour iOS, avec une garantie complète : une équation rare, surtout avec un reconditionnement en France.

Performances au quotidien : rapide, fluide, encore très actuel

L’iPhone 13 embarque la puce Apple A15 Bionic, la même qui équipe certains modèles récents d’Apple. Résultat : une fluidité à toute épreuve, qu’il s’agisse de navigation web, d’applications, de jeux ou même de montage vidéo en 4K.

Le tout soutenu par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans extension possible, mais largement suffisant pour la majorité des usages.

L’écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces offre un confort visuel remarquable et une dimension très compact souvent recherché pour sa praticité de tenue dans la main.

Et puis, avec sa haute luminosité, une excellente colorimétrie, il s'agit d'un excellent écran encore en 2025, dont la définition FHD+ (2532 x 1170 px) rend justice aux contenus photo et vidéo.

Malgré son âge, l’iPhone 13 reste un des meilleurs rapports qualité-prix chez Apple. Puissance, compacité et suivi logiciel en font un smartphone très pertinent encore aujourd’hui.

Photo et vidéo, le savoir-faire Apple en poche

Le module photo, composé d’un double capteur 12 MP (grand-angle + ultra grand-angle), est efficace. Le mode nuit convaincant, et la gestion du HDR très bien calibrée. De plus, et la captation vidéo monte jusqu’en 4K HDR à 60 i/s.

À l’avant, le capteur TrueDepth de 12 MP gère le déverrouillage facial via Face ID et réalise des selfies nets, bien exposés, même en intérieur.

Ceux qui privilégient la photo simple et efficace seront ravis. Pas d’artifice, mais une constance que peu d’autres marques égalent sur cette gamme de prix.

Autonomie et recharge : compacte mais endurante

Avec sa batterie de 3240 mAh, l’iPhone 13 tient sans problème une journée complète, voire plus si vous limitez les vidéos ou le GPS. Il est compatible charge rapide (20W) et recharge sans fil MagSafe, ce qui le rend encore très moderne côté usage.

Une option permet d’ajouter une batterie neuve lors de l’achat sur CertiDeal, un choix judicieux pour ceux qui veulent prolonger au maximum la longévité de l'appareil.

Son format maîtrisé et sa consommation bien optimisée permettent à l’iPhone 13 d’être endurant, malgré une capacité modeste face aux standards Android actuels.

Un reconditionné de qualité, à prix ajusté

La version proposée par Certideal est désignée comme « Dur à cuire » : cela signifie que le smartphone peut présenter quelques défauts esthétiques visibles, mais rien qui nuise à son fonctionnement. En échange, le tarif chute à seulement 226 €.

Pour deux smartphones achetés, le code promo OR15 offre 15 € de réduction : une affaire intéressante si vous souhaitez équiper un ado ou un proche (comme un parent) à moindre coût par exemple. Cela permet de descendre presque à la barre des 200 €.