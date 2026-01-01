CES 2026 : Cap sur Las Vegas pour découvrir le futur du smartphone

En ce début janvier 2026, la rédaction de LesMobiles traversera l'Atlantique pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur. La semaine prochaine, nous serons présents sur le plancher du Las Vegas Convention Center pour dénicher les concepts les plus fous et les annonces qui dessineront les smartphones de cette année.

Voici quelques spéculations de ce qui pourrait nous attendre :

L'IA « On-Device » : la seconde révolution

Si 2025 a été l'année de l'intégration massive de l'intelligence artificielle, 2026 devrait être celle de l'IA locale et invisible, le on-device. On attend de certains constructeurs qu'ils présentent des puces capables de traiter des modèles de langage encore plus complexes directement sur le smartphone, sans passer par le cloud.

Qualcomm aura par exemple une vitrine pour mettre en avant le nouveau Qualcomm AI Engine intégré au Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Plusieurs médias tech anticipent également que Qualcomm et MediaTek pourraient dévoiler de nouvelles puces qui embarquent des capacités plus importantes d’IA locale, permettant par exemple de faire tourner des modèles de langage généraux sur l’appareil, avec traductions en temps réel ou autres fonctions avancées sans cloud.

L'enjeu est double avec le on-device, car cela permettrait de garantir une confidentialité totale des données (rien ne sortirait du smartphone) et d’offrir une réactivité instantanée pour les assistants personnels de nouvelle génération.

La guerre de la forme : au-delà du pliable

Le CES est souvent le théâtre des innovations de l'affichage. Cette année, les rumeurs pointent vers une accélération des écrans enroulables (rollables).

Plusieurs fabricants majeurs présents, dont Samsung Display et TCL, pourraient ainsi présenter des prototypes fonctionnels de smartphones capables de s'étendre horizontalement ou verticalement. Ce ne sont pas des pliants, mais des smartphones dont l'écran roule pour s'agrandir !

Nous suivrons également de près l'évolution des écrans tri-pliables (voire quadri). Nous avons dédié un article à ces smartphones qui pourraient bien devenir le futur et espérons en voir lors du CES.

Quelles marques surveiller de près ?

Asus : Traditionnellement très présent au CES, le constructeur pourrait dévoiler de nouveaux accessoires ou des déclinaisons de sa gamme ROG, tout en explorant des concepts hybrides.

Traditionnellement très présent au CES, le constructeur pourrait dévoiler de nouveaux accessoires ou des déclinaisons de sa gamme ROG, tout en explorant des concepts hybrides. Sony : Le géant japonais profite souvent de Las Vegas pour montrer son savoir-faire en matière de capteurs photo et d'intégration multimédia au sein de l'écosystème mobile.

Le géant japonais profite souvent de Las Vegas pour montrer son savoir-faire en matière de capteurs photo et d'intégration multimédia au sein de l'écosystème mobile. Honor et Xiaomi : Bien que gardant souvent leurs annonces majeures pour le MWC de Barcelone (où nous serons également), ces constructeurs utilisent le CES comme vitrine pour leurs technologies de charge ultra-rapide et de nouveaux matériaux plus écologiques.

Note de la rédaction : Le CES ne concerne pas seulement les téléphones, mais tout ce qui gravite autour. Nous porterons une attention particulière aux bagues connectées, aux lunettes AR (réalité augmentée) synchronisées avec nos mobiles et aux nouvelles normes de connectivité satellite.

Pourquoi suivre le CES avec LesMobiles ?

Le CES est un labyrinthe de milliers d'annonces. Notre rôle sera de trier le gadget éphémère de la véritable révolution.

Rendez-vous sur LesMobiles.com dès le 4 janvier pour nos comptes rendus quotidiens et nos prises en main exclusives en direct de Las Vegas !