On a imaginé le smartphone de demain (et il est bizarre ! )

Mais loin d'être contradictoires, nous pouvons imaginer que ces deux directions vont se rejoindre à terme !

À l'heure où le marché ralentit, les constructeurs cherchent une nouvelle manière de plaire, et il y a de fortes chances que ce soit à travers de très grands écrans ergonomiques. Des signaux provenant des chaînes de production indiquent que la prochaine étape est déjà là.

Le futur du mobile réside dans la convergence : utiliser la technologie des châssis de moins de 5 mm pour rendre les écrans multi-volets enfin utilisables.

Pour comprendre cette évolution, il faut regarder vers la fusion des technologies ultra-fines et pliantes. Et l'idée est simple, c'est celle d'emprunter la légèreté des modèles SLIM pour l'appliquer à des structures capables de se déployer en quatre segments, créant ainsi un appareil hybride total pour un gain d'espace et d'ergonomie.

La finesse comme remède à l'encombrement

Les atouts évidents des modèles SLIM sont la légèreté et la prise en main. Avec une conception fine qui atteint désormais les 5 mm d'épaisseur, ces modèles permettent de retrouver des sensations oubliées avec la disparition des smartphone de moins de 6 pouces.

Cependant, le design ultra-fin implique une limite physique pour les composants. Tout repose alors sur une médiété à trouver entre confort d'utilisation et performance, une équation complexe pour des produits aux tarifs souvent élevés.

C'est ici que les sources « industrielles » deviennent intéressantes. Selon des rapports récents de The Elec et les analyses de Ross Young (DSCC), Samsung Display et BOE auraient intensifié la production de dalles capables de supporter quatre pliures consécutives, et auraient comme objectif que chaque volet de ces smartphones « quadri fold » ne dépassent pas les 4,5 mm.

SWOT : smartphones SLIM et pliants

Réalisons une petite analyse SWOT, un outil pratique pour découvrir rapidement les enjeux d'un marché. Pour rappel, cela signifie strengths, weaknesses, opportunities et threats, ce qui veut dire forces, faiblesses, opportunités et menaces.

✅ Forces et opportunités Fusion : design ultra-fin (5 mm) + surface pliable démultipliée

design ultra-fin (5 mm) + surface pliable démultipliée Ergonomie : un appareil à 4 volets de la taille d'un passeport

un appareil à 4 volets de la taille d'un passeport Innovation : fin de la dépendance au format "brique" ⚠️ Faiblesses et menaces Complexité : durabilité des 3 charnières nécessaires

durabilité des 3 charnières nécessaires Prix : coût de fabrication des batteries fines au silicium-carbone

coût de fabrication des batteries fines au silicium-carbone Standardisation : besoin d'une adaptation logicielle massive

Perspectives : le quadri-pli, futur standard de 2026 ?

Les marques font rarement les choses sans un plan. Cette rapide analyse SWOT démontre qu'il y a un enjeu commun aux marques : anticiper les usages de demain. Le format « quadri-pli » permettrait de passer d'un écran d'environs 6 pouces à une surface de 12 pouces en quelques secondes, or cela semble plutôt converger vers les tendances.

Certes, les pliants et ultra fins ne se vendent pas encore très bien, mais cela ne veut pas dire que dans quelques années, après que les mœurs se les soient appropriés, cela ne soit pas le cas. On ne peut que spéculer, et c'est le pari que font les marques.

Ajoutons que comme le révèlent les derniers dépôts de brevets consultés sur Patently Apple et auprès de l'USPTO, les constructeurs explorent des alliages de titane pour garantir la rigidité de ces volets ultra-fins.

La prochaine révolution ne sera pas dans la puissance brute, mais dans la forme. Si les smartphones SLIM isolés semblent ne pas rencontrer de succès immédiat, leur technologie de miniaturisation est le potentiel Saint-Graal qui permettra aux pliants de (peut-être) conquérir le monde.