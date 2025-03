Ces Galaxy S25 de Samsung sont proposés avec des offres à ne pas manquer, mais pour combien de temps ?

Pour le lancement de ses Galaxy S25 et S25 Plus, Samsung propose plusieurs offres en ce moment :

Financement en 24 fois : répartissez le coût de votre nouveau smartphone sur deux ans.

: répartissez le coût de votre nouveau smartphone sur deux ans. Stockage en ligne de 2 To et Gemini Advanced : pendant 6 mois sans frais.

: pendant 6 mois sans frais. Remise de 10 % via l'application Samsung Shop : en commandant depuis l'application officielle, économisez sur votre achat.

Bonus de reprise de 100 € garanti : échangez votre ancien appareil et recevez une réduction supplémentaire sur votre nouveau Galaxy S25 ou S25 Plus.

Ces offres sont disponibles pour une durée limitée !

Caractéristiques techniques des Galaxy S25 et S25 Plus

Les Galaxy S25 et S25 Plus se distinguent par des spécifications techniques de pointe :

Processeur : équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy spécialement optimisé pour ces modèles, ces smartphones garantissent des performances bien au-delà du nécessaire.

équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy spécialement optimisé pour ces modèles, ces smartphones garantissent des performances bien au-delà du nécessaire. Écran : le Galaxy S25 dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, tandis que le S25 Plus offre une dalle de 6,7 pouces, toutes deux avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, ce qui en fait parmi les meilleurs du marché d'après Dxomark.

le Galaxy S25 dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, tandis que le S25 Plus offre une dalle de 6,7 pouces, toutes deux avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, ce qui en fait parmi les meilleurs du marché d'après Dxomark. Appareil photo : les deux modèles sont dotés d'un système de triple caméra arrière, incluant un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx, permettant des prises de vue de très haute qualité dans diverses conditions grâce à un logiciel de post traitement à la hauteur, si ce n'est même plus performant qu'un iPhone.

les deux modèles sont dotés d'un système de triple caméra arrière, incluant un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx, permettant des prises de vue de très haute qualité dans diverses conditions grâce à un logiciel de post traitement à la hauteur, si ce n'est même plus performant qu'un iPhone. Batterie : le Galaxy S25 est équipé d'une batterie de 4 000 mAh, tandis que le S25 Plus propose une capacité de 4 900 mAh, assurant une autonomie de plus d'un jour pour une utilisation quotidienne intensive.

le Galaxy S25 est équipé d'une batterie de 4 000 mAh, tandis que le S25 Plus propose une capacité de 4 900 mAh, assurant une autonomie de plus d'un jour pour une utilisation quotidienne intensive. Stockage : plusieurs options sont disponibles, avec des configurations allant de 128 Go à 512 Go, adaptées aux besoins de chacun.

Ces caractéristiques positionnent les Galaxy S25 et S25 Plus comme des choix à privilégier pour les utilisateurs exigeants à la recherche de performances et de polyvalence.

Que propose d'autre Samsung pour ses Galaxy S25

En plus des avantages mentionnés précédemment, Samsung met en avant d'autres éléments, par exemple, des mises à jour logicielles garanties pendant 7 ans, ce qui assure une pérennité logicielle et un accès aux dernières fonctionnalités sur le long terme.

L'enseigne propose également un programme de reprise avantageux, en échangeant votre ancien smartphone vous bénéficiez d'une réduction immédiate sur l'achat de votre nouveau Galaxy S25 ou S25 Plus.