Cet expert révèle le meilleur smartphone de l’année

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le modèle ultra haut de gamme de Samsung, ce qui en fait naturellement l’un des meilleurs smartphones du marché. Mais peut-on vraiment dire qu'il est LE meilleur ?

Tout dépend des critères utilisés : rapport qualité-prix, performances globales ou encore expérience utilisateur.

C’est sur ce dernier point que MKBHD base son choix. Après avoir utilisé ce smartphone pendant 9 mois, un fait notable pour quelqu’un qui teste des dizaines de modèles chaque année, il le décrit en ces termes :

« …Avec un écran génial, une puce géniale, une batterie géniale, d’excellents capteurs, un super logiciel, un service après-vente de qualité, une énorme autonomie. Même le revêtement anti-reflet de l’écran est bien meilleur que la moyenne. Même les vibrations sont bonnes. Même les enceintes… Et je n’utilise même pas le stylet ! [...] C’est peut-être le choix le plus ennuyant, mais je crois vraiment qu’il le mérite. »

Ce commentaire élogieux résume parfaitement l’expérience utilisateur offerte par ce modèle.

Pourquoi le choix de MKBHD semble-t-il si évident ?

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Chez nous, nous ne pouvons qu’abonder dans le sens de MKBHD. Bien que le Honor Magic 6 Pro brille par ses caractéristiques intrinsèques, le Galaxy S24 Ultra se distingue par une expérience utilisateur globale exceptionnelle.

Si Marques Brownlee parle d’un « choix ennuyant », c’est parce que sélectionner ce modèle semble presque évident.

Mais cette évidence repose sur les bases solides établies par les générations précédentes de la gamme Galaxy Ultra.

Où acheter le Samsung Galaxy S24 Ultra au meilleur prix ?

À son lancement en 2024, le prix du Galaxy S24 Ultra s’élevait à 1489 €. Mais bonne nouvelle : vous pouvez aujourd’hui l’obtenir pour bien moins cher ! Actuellement, sur Rakuten, une version importée globale, compatible avec les opérateurs français, est disponible pour seulement 886 €.

Ce modèle est fourni avec une garantie et une assurance, et il est possible de financer votre achat en plusieurs fois.