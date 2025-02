Cet iPhone 15 reconditionné est moins cher que le nouvel iPhone 16e « pour tous » !

L’iPhone 16e est le nouveau nom choisi par Apple pour ce qui aurait pu être l'iPhone SE4, la version moins chère des iPhone. Toutefois, en découvrant le prix de ce nouvel appareil, nous avons été un peu surpris, car nous nous attendions à un appareil au tarif plus doux que 719 €.

L’iPhone 16e semble être un excellent appareil, mais si vous cherchez à accéder à l’expérience Apple avec un smartphone récent, eh bien, le reconditionné peut être une très bonne alternative, et en particulier l’iPhone 15.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Processeur : Puce Apple A16 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 48 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3877 mAh

L’iPhone 15 est sorti l’année dernière. Autant dire qu’il fait partie des smartphones d’Apple les plus récents et donc de ceux qui proposent les meilleures fiches techniques et le plus d’années de mises à jour en perspective. Il s’agit donc d’un véritable investissement sur le long terme.

Côté fiche technique, l’iPhone 15 plaira avant tout à ceux qui aiment les smartphones à une main grâce à sa petite taille. Côté points forts, il propose un écran OLED magnifique, un appareil photo digne d’un Apple, et tout ce que l’on peut attendre d’un haut de gamme en termes de polyvalence et de qualité…

Mais avec ce petit plus proposé par iOS qui fait la réputation des iPhone en termes d’ergonomie.

L’iPhone 15 est disponible à des prix plus bas que l'iPhone 16e sur CertiDeal !

C’est sur CertiDeal que vous pouvez trouver l’iPhone 15 avec un excellent rapport qualité-prix, et moins cher que l’iPhone 16e. CertiDeal est le site numéro 1 du reconditionnement en France grâce à de très nombreux avis positifs.

Il faut dire que l’enseigne reconditionne ses appareils en France et dans ses locaux, garantissant un suivi impeccable. Les smartphones sont garantis 2 ans et il est possible de changer la batterie pour une neuve et de poser des protections (coque et vitre).

Quel que soit le grade esthétique, vous le trouverez moins cher que l’iPhone 16e, que ce soit en état « Correct » à 620 €, « Très bon état » à 651 €, « Parfait état » à 667 € ou « Premium » à 714 € !