Cette astuce permet d’obtenir le meilleur iPhone de 2024 à prix cassé

Pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper d’un modèle d’iPhone encore récent, il est possible de se procurer actuellement un iPhone 15 pour moins de 450 €. Un prix divisé par plus de deux par rapport à son prix de lancement.

iPhone 15 : un choix malin et durable en 2025

Sorti en septembre 2023, l’iPhone 15 reste l’un des modèles les plus récents d’Apple. Avec une fiche technique premium et des mises à jour garanties sur de nombreuses années.

Grâce à la longévité logicielle d’iOS, cet appareil est un vrai investissement sur le long terme, parfaitement adapté aux usages actuels et futurs.

Fiche technique de l’iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 6,1 pouces, 60 Hz

Super Retina XDR OLED 6,1 pouces, 60 Hz Processeur : Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Caméra principale : 48 mégapixels

48 mégapixels Caméra frontale : 12 mégapixels

12 mégapixels Batterie : 3877 mAh

Avec sa puce A16 Bionic, l’iPhone 15 préserve la fluidité exemplaire qui fait la réputation des iPhone, et ce dans toutes les situations.

Son format compact et léger est pensé pour une prise en main très agréable au quotidien, c’est la d’ailleurs un point fort pour de nombreux utilisateurs qui souhaitent de petite tailles plutôt qu'un grand écran qui peut être jugé encombrant quand le gaming ou le streaming vidéo n’est pas nécessairement recherché.

Du côté de son système photo, nous retrouvons une utilisation très pertinente de l’intelligence artificielle pour proposer des clichés d’une grande précision, avec la fameuse technologie Smart HDR, (elle est même nommée ici Photonic Engine pour l’iPhone 15), une processus qui prend plusieurs clichés à différentes expositions presque instantanément, puis utilise l’intelligence logicielle pour en tirer le meilleur rendu possible.

Un design soigné et une ergonomie signée Apple

Et puis, ce qui séduit, c’est aussi le design minimaliste mais très élégant de l’iPhone 15. À la fois haut de gamme et discret, il joue sur la sobriété de son design pour faire ressortir la qualité de ses matériaux.

Ajoutez à cela l’écosystème Apple, toujours aussi fluide et intuitif, et vous obtenez un smartphone à la fois performant, simple à utiliser et taillé pour durer.

Un iPhone 15 reconditionné à prix cassé chez CertiDeal

L’offre du moment vient de CertiDeal, une entreprise française spécialisée dans le reconditionnement haut de gamme, réalisée entièrement en France. L’iPhone 15 y est proposé à un prix nettement réduit, avec une garantie légale de 2 ans.

Les appareils sont issus du circuit européen, n’ont connu qu’un seul propriétaire, et peuvent être personnalisés avec des options supplémentaires : remplacement de batterie, pose de protections (coque, vitre en verre trempé), etc.

C’est l’opportunité idéale de s’offrir un iPhone premium récent, reconditionné localement, écoresponsable et garanti, tout en réalisant des économies.