Chez Boulanger, ce smartphone haut de gamme est proposé avec un gros cadeau et une remise importante !

Le Galaxy S24 est le modèle haut de gamme qui ouvre la gamme des Galaxy S de Samsung sortis l’année dernière. En conséquence, ce smartphone reste une référence sur le segment du haut de gamme à prix accessible.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic AMOLED X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, 6,1 pouces

Dynamic AMOLED X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire vive : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go (256 Go pour cette version) Appareil photo principal : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 12 MP

12 MP Batterie : 4000 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

Avec le Galaxy S24, Samsung joue la carte de l’excellence. Son écran ultra-fluide et riche en couleurs est un véritable plaisir visuel, idéal aussi bien pour les amateurs de jeux vidéo que pour ceux qui aiment binge-watcher leurs séries préférées.

Mais ce n’est pas son seul point fort. Avec une autonomie solide, une puissance de traitement impressionnante et un appareil photo qui fait des merveilles, ce smartphone s’impose comme l’un des meilleurs de sa catégorie.

Lors de notre test, il a décroché la note maximale, et pour cause : une intelligence artificielle bien optimisée, un écran spectaculaire et, surtout, 7 ans de mises à jour logicielles, garantissant une expérience fluide et durable sur le long terme.

Quelle offre pour le Galaxy S24 chez Boulanger ?

Après un an, et avec la sortie de ses nouveaux modèles, ce smartphone, sorti aux alentours des 1000 €, est désormais disponible pour moins de 700 €. Mais ce n’est pas tout :

100 € de bonus de reprise 60 € de remise immédiate Paiement en plusieurs fois disponible

Un pack exceptionnel : pour ce prix, vous obtenez également la Galaxy Watch 7, une montre haut de gamme connectée très performante d'une valeur de 320 €, ce qui est donc loin d'être négligeable !