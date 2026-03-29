Circuit court et expertise française : comment s'équiper d'un smartphone récent sans alimenter le gaspillage électronique ?

Parmi les entreprises qui vous permettent d'accéder à du reconditionné français, on retrouve Yes Yes basé à Caen, Largo en Loire-Atlantique ou encore Smaaart dans l'Hérault.

Le reconditionné français, c'est aussi CertiDeal. CertiDeal est une entreprise dont les ateliers sont situés dans les Hauts-de-Seine, et comme les autres reconditionneurs, elle mise sur un circuit court : les téléphones ne transitent pas par plusieurs continents avant d'arriver chez vous. Ils sont récupérés, testés et remis en état directement dans leurs ateliers en France.

Ces entreprises limitent l'énergie grise liée aux transports internationaux et garantissent des conditions transparentes pour redonner vie à leurs appareils.

L'iPhone 15 Plus : les technologies d'avenir sans l'impact du neuf

Pourquoi l'iPhone 15 Plus ? L'iPhone 15 Plus est l'un des modèles les plus recherchés par les fans d'Apple pour son écran de 6,7 pouces et son autonomie plutôt véloce. C'est aussi le modèle reconditionné dont la décote a été la plus forte l'année dernière.

C'est pour cela qu'il fait partie des modèles que nous vous recommandons le plus souvent en version reconditionnée.

En le choisissant via une filière reconditionnée française, vous économisez sur son prix neuf, achetez local et limitez son impact écologique. Il faut savoir que le marché du smartphone est l'un des plus influents sur l'environnement.

D'après le journaliste Gaspard d’Allens dans son article « Comment nos smartphones sont des armes de guerre » pour Reporterre :

Le numérique est un « rapace géologique » : il nécessite 15 % des ressources mondiales de palladium, 23 % de l’argent et du cobalt, 41 % de l’antimoine, 63 % du dysprosium, 70 % du gallium, 87 % du germanium, etc. Le numérique ronge la terre et le sous-sol congolais.

Et le mieux, c'est que l'expérience reste identique, car l'appareil supporte parfaitement iOS 26 et l'ensemble de ses fonctionnalités.

Par exemple, chez CertiDeal, chaque batterie est scrupuleusement vérifiée pour assurer une longévité maximale et peut même être remplacée par une neuve si vous le souhaitez.

Si la capacité ne répond pas aux critères de qualité stricts de l'atelier, elle est remplacée. Cette rigueur permet de prolonger la durée d'utilisation du smartphone de plusieurs années, retardant ainsi son recyclage final.

C'est une réponse concrète aux enjeux climatiques actuels tout en conservant le confort d'un smartphone haut de gamme.

Une alternative fiable pour contrer l'obsolescence programmée

Il est important pour de nombreuses raisons de se tourner vers des appareils durables et des modèles dont le support logiciel est assuré sur le long terme. C'est le cas des appareils d'Apple que l'entreprise continue de mettre à jour pendant de nombreuses années, ce qui rend l'achat d'un iPhone 13 ou d'un iPhone 14 tout à fait pertinent aujourd'hui par exemple.

Ces modèles disposent également de processeurs suffisamment puissants pour encaisser les futures évolutions des applications mobiles.

En achetant chez un spécialiste qui possède ses propres techniciens, vous sortez du système de la loterie souvent associé à l'occasion pour entrer dans le monde du reconditionné — deux pratiques à ne pas confondre — car vous investissez dans un produit révisé de A à Z, et protégé par une garantie longue durée.