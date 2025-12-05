Nubia Fold : le nouveau smartphone pliant qui veut bousculer le Galaxy Z Trifold de Samsung mais pas que

Le Nubia Fold symbolise l’entrée de la marque dans le segment des smartphones pliants au format livre, un territoire jusque-là dominé par Samsung avec ses Galaxy Z Fold et, désormais, son spectaculaire Galaxy Z TriFold. Récemment, Nubia a laissé quelques informations sur la plateforme JDMarket au sujet d’un autre pliant, au format compact, celui-ci, le Nubia Flip 3.

Le Nubia Fold adopte une approche plus pragmatique que le tri-pliant coréen, misant sur un seul pli central et un écran interne de 8 pouces pour limiter la complexité mécanique et les coûts. Ses concurrents directs sont donc les Samsung Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5 et Huawei Mate X7.

Selon ZTE, le Nubia Fold vise à offrir l’expérience d’une petite tablette lorsqu’il est déplié, tout en restant plus compact qu’un appareil tri-pliant de 10 pouces, comme le Galaxy Z TriFold. Cette diagonale légèrement inférieure, de 8 pouces ici, permet de conserver un poids contenu, autour de 249 g, soit nettement moins que les plus de 300 g annoncés pour le TriFold de Samsung, ce qui peut jouer sur le confort d’usage au quotidien. De plus, le fabricant avance que la batterie de 6560 mAh doit offrir une autonomie solide pour un appareil de ce type, quand certains concurrents tri-plis devront alimenter une surface d’affichage encore plus importante.

Design, écrans et ergonomie : un format livre classique mais abouti

Sur le plan du design, le Nubia Fold adopte un format livre jugé plus rassurant pour le grand public que l’architecture tri-pliante, avec un seul axe de rotation et une charnière pensée pour limiter l’épaisseur une fois l’appareil refermé. Déplié, le smartphone affiche des dimensions d’environ 160 x 144 x 5.4 mm ; plié, il passe à 160 x 73 x 11.1 mm, ce qui le rapproche davantage d’un Galaxy Z Fold traditionnel que du Galaxy Z TriFold, plus large et plus lourd.

L’écran interne est une dalle OLED de 8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une définition de 2200 x 2480 pixels et une densité d’environ 414 pixels par pouce, ce qui le place au niveau des meilleurs écrans de pliants actuels en termes de finesse d’affichage. L’appareil propose également un écran de couverture OLED de 6,43 pouces, lui aussi à 120 Hz, avec une définition de 1172 x 2748 pixels, permettant une utilisation complète du smartphone sans avoir systématiquement besoin de le déplier, comme sur les Galaxy Z Fold récents.

La construction inclut une certification IP54, qui assure une protection contre la poussière et les projections d’eau. Le module photo arrière, logé dans un bloc carré proéminent au dos, accueille trois capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un macro de 5 mégapixels, accompagnés d’un flash et d’un autofocus, ce qui le situe dans la moyenne haute de la catégorie. Le smartphone dispose de deux caméras de 20 mégapixels dédiées aux selfies, l’une intégrée à l’écran interne, l’autre à l’écran de couverture, afin de proposer une expérience cohérente quelle que soit la configuration d’affichage. Pour la vidéo, l’appareil promet la capture jusqu’en 8K, ainsi que des modes 4K à 30 ou 60 images par seconde, complétés par une stabilisation électronique et optique.

Performances et fonctionnalités logicielles

Au cœur du Nubia Fold, on retrouve le Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme gravée en 3 nm, associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte microSD. L’idée est donc de viser à offrir des performances de premier plan pour le multitâche, la navigation et les jeux, ce qui est indispensable pour exploiter un grand écran interne et une interface qui invite à afficher plusieurs applications en simultané. Selon les premières fiches techniques, le GPU Adreno 830 doit également permettre de gérer confortablement les usages multimédias et l’affichage à haute fréquence de rafraîchissement.

Il embarque une batterie de 6560 mAh et supporte la charge filaire de 55 W. Sur le plan logiciel, le Nubia Fold est livré sous Android 15, avec une surcouche maison adaptée au grand écran.

Disponibilité et prix

Ce qui pourrait séduire un large public, c’est le tarif du Nubia Fold puisque celui-ci serait proposé à environ 1000 euros, donc bien inférieur à la concurrence. Le Nubia Fold a été officiellement annoncé début décembre 2025 et lancé au Japon le 4 décembre, sous la référence A502ZT, avec une disponibilité à l’internationale courant 2026, même si la marque n’a pas encore précisé les pays concernés.

