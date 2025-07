Comment lire l’étiquette énergétique des smartphones ?

Pour résumer : Les smartphones sont désormais soumis à l’étiquette énergie obligatoire dans l’Union européenne depuis 2025. L’étiquette affiche 6 indicateurs : Efficacité énergétique Autonomie de la batterie Résistance aux chutes Longévité de la batterie (nombre de cycles) Réparabilité Indice de protection IP (étanchéité à la poussière et à l’eau) Le QR Code sur l’étiquette donne accès à la fiche technique complète du produit sur la base de données officielle EPREL.

Pourquoi une étiquette énergie pour les smartphones ?

Longtemps épargnés par les obligations d’affichage énergétique, les smartphones rejoignent enfin la liste des produits concernés.

Face à des appareils toujours plus puissants mais aussi plus énergivores et parfois peu durables, l’Union européenne souhaite offrir aux consommateurs une information claire sur les performances des modèles vendus, tant sur le plan environnemental que sur la résistance au temps.

Depuis 2025, les smartphones commercialisés dans l’Union européenne doivent donc être enregistrés dans la base de données EPREL (European Product Registry for Energy Labelling).

Ce registre public permet de consulter les caractéristiques techniques et environnementales de nombreux appareils, y compris leur efficacité énergétique, leur réparabilité ou encore leur résistance !

Cette évolution s’inscrit dans la volonté de Bruxelles d’harmoniser l’information disponible pour les consommateurs et d’inciter les fabricants à concevoir des produits plus durables, réparables et respectueux des ressources. L’étiquette énergie pour smartphone en est l’un des outils phares.

1. Que signifie la lettre de l’étiquette énergétique ?

L’étiquette énergie applique une échelle allant de A (meilleure efficacité) à G (moins bonne efficacité). Ce classement permet d’évaluer la capacité d’un smartphone à offrir ses fonctionnalités tout en consommant peu d’énergie.

Il constitue un repère simple pour comparer différents modèles selon leur sobriété énergétique.

✅ Ce que montre cette échelle Performance énergétique globale du smartphone

Classement standardisé facile à comprendre

Comparaison rapide entre modèles ⚠️ À ne pas confondre Ce n’est pas une note de performance technique

Ne reflète pas la qualité de fabrication

À quoi correspond la classe d'efficacité énergétique ?

Chaque modèle de smartphone reçoit une note d’efficacité énergétique déterminée à partir de ses performances et de sa consommation d’énergie en usage standardisé.

Cette donnée est affichée directement sur l’étiquette énergie du produit.

Cette classe reflète la capacité du smartphone à concilier puissance et sobriété énergétique, un atout essentiel pour maîtriser son impact environnemental.

Cette note résume les performances sur plusieurs critères et récompenses l'efficacité énergétique du modèle

Elle permet de comparer facilement deux modèles

2. Qu'est-ce qu'une bonne autonomie ?

Ce critère indique la durée d'utilisation du smartphone après une charge complète, exprimée en heures et minutes. Il est basé sur un scénario d’usage représentatif selon une méthode européenne standard (navigation web, appels, lecture vidéo, etc.).

Cycle : Une charge complète de 0 à 100 %, suivie d’un usage jusqu’à épuisement.

Une charge complète de 0 à 100 %, suivie d’un usage jusqu’à épuisement. Autonomie : Temps pendant lequel l’appareil peut fonctionner sans recharge.

Voici un exemple de quelques modèles populaires avec leur batterie et autonomie ! :

Modèle Batterie Autonomie moyenne Remarques iPhone 16 Pro 3 400 mAh ~ 21 h Amélioration de la gestion énergétique et écran plus efficient Samsung Galaxy S25 Ultra 5 200 mAh ~ 24 h Optimisation accrue, gestion thermique améliorée Google Pixel 9 Pro 5 000 mAh ~ 20 h Amélioration notable de l’autonomie et du processeur énergétique OnePlus 13 Pro 5 500 mAh ~ 26 h Batterie renforcée et optimisations logicielles poussées Fairphone 6 4 500 mAh ~ 18 h Amélioration modulaire avec meilleure autonomie et durabilité

3. Que vaut la résistance aux chutes ?

Ce paramètre mesure la résistance du smartphone aux chocs répétés, simulant des chutes sur surface dure. Une note de A à E indique sa solidité face aux incidents du quotidien. Un smartphone doit pouvoir faire 45 chutes de 1 mètre sans casser !

Pourquoi c'est utile Permet d’anticiper la durabilité physique de l’appareil. Utile pour les environnements de travail ou les usages intensifs. Comment c’est mesuré Tests normalisés de chutes répétées, en conditions contrôlées. Ce que cela ne dit pas La note ne concerne pas la résistance à l’eau ou à la poussière (voir indice IP).

Mais alors, comment avoir un A ?

Pour obtenir un score A en résistance aux chutes, un appareil doit respecter les conditions suivantes :

Test de chutes normé (méthode EN 60068-2-31) :

Nombre de chutes : 45 chutes.

45 chutes. Hauteur : 1 mètre.

1 mètre. Surface de test : plaque d’acier recouverte de contreplaqué (standardisée).

plaque d’acier recouverte de contreplaqué (standardisée). Répartition : les chutes sont réalisées de façon à tester toutes les faces, coins et arêtes du smartphone.

✅ Critères de validation :

L’écran ne doit pas se fissurer ni se briser. Aucune fonction critique (écran tactile, boutons, caméra, connectivité, micro/haut-parleurs, etc.) ne doit être altérée. Pas de fissures dans le châssis ni d'ouverture du boîtier. Le téléphone doit rester étanche, si une certification IP était annoncée avant test.

Ce pictogramme est donc parfait pour vous repérer su vous êtes à la recherche d'un smartphone qui ne se désintègre pas à la première chute sur un coin d'écran mal placé !

Idéal pour les maladroits, les cascadeurs ou les ados turbulents.

4. Que signifie la réparabilité ?

La réparabilité indique si l’appareil est conçu pour être facilement entretenu ce qui favorise la durabilité du smartphone. Ce critère évalue la facilité de démontage, la disponibilité des pièces et des guides de réparation.

La notation se fait de A à E : A = facilement réparable ; E = très difficile

✅ Un bon score signifie Réparations accessibles

Réduction des déchets électroniques

Moins de dépendance au remplacement complet ⚠️ Attention Un bon score ne garantit pas un faible coût des réparations

La main-d’œuvre peut varier selon les régions

Réparer ou remplacer : que choisir ? Parfois, réparer reviens à moins cher que de remplacer... et en plus c'est écologique ! Toutefois, rien n'oblige à remplacer par du neuf, vous pouvez vous tourner vers un smartphone reconditionné.

5. Nombre de cycles de batteries

Ce critère renseigne sur la durée de vie de la batterie, mesurée en nombre de cycles de charge-décharge avant qu’elle ne perde une partie significative de sa capacité.

Plus ce chiffre est élevé, plus la batterie est endurante.

Une batterie capable de tenir plusieurs centaines de cycles sans se dégrader contribue fortement à la durabilité de l'appareil. En général, une batterie peut se recharger entre 500 et 1000 fois.

6. Étanchéité et normes IP

L’indice de protection, ou indice IP, indique le niveau de résistance à la poussière et à l’eau. IP = Ingress Protection

Il se compose de deux chiffres :

Premier chiffre : indique la résistance à la pénétration des corps solides (poussières, outils, doigts...).

indique la résistance à la pénétration des corps solides (poussières, outils, doigts...). Deuxième chiffre : indique la résistance aux liquides (eau sous forme de goutte, jet, ou immersion).

indique la résistance aux liquides (eau sous forme de goutte, jet, ou immersion). Si une des deux protections n’est pas testée, on inscrit un X (ex : IPX4). Attention : le premier chiffre est presque exclusivement un 6, il s'agit du plus haut niveau atteignable, et presque tous les smartphones l'atteint aujourd'hui. C'est donc le deuxième chiffre qu'il vous faut vérifier.



Code IP Protection contre les liquides IP64 Protégé contre les projections d’eau de toutes directions IP65 Protégé contre les jets d’eau à basse pression IP66 Protégé contre les jets d’eau puissants IP67 Protégé contre l’immersion temporaire (jusqu’à 1 m / 30 min) IP68 Protégé contre l’immersion prolongée (au-delà de 1 m) IP69K* Jets d’eau haute pression/température (ex. 80 °C, nettoyage industriel)

*K signifie que l’équipement est spécialement protégé contre des jets d’eau à haute pression et haute température, bien au-delà des normes IP classiques.

À quoi sert le QR Code sur l’étiquette ?

Le QR Code apposé sur la nouvelle étiquette énergie des smartphones, en vigueur depuis le 20 janvier, permet d’accéder directement à la fiche produit officielle hébergée sur la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labelling).

En le scannant, le consommateur est redirigé vers une source fiable, officielle et régulièrement mise à jour.

Cette fiche contient de nombreuses informations complémentaires qui ne figurent pas sur l’étiquette elle-même : composition du produit, durée de garantie, disponibilité des pièces détachées, mode d’emploi ou encore instructions de réparation...

C’est un outil pratique pour vérifier les caractéristiques exactes d’un appareil avant l’achat, directement depuis son smartphone, en magasin ou à distance.

Une façon efficace de mieux comparer les produits et d’acheter de manière plus responsable.

Exemple d'une partie des infos disponible (ici pour le Nothing Phone (3)

Points clefs à retenir :

L’étiquette énergétique simplifie la comparaison entre modèles Les critères vont au-delà de la consommation : durabilité, réparabilité, résistance Utile pour mieux acheter et consommer plus durable

