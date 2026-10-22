Vous pensiez qu’un smartphone premium coûtait encore 1 000 € ? Ces trois modèles sont tombés sous les 630 €

Si vous cherchez un smartphone premium sans monter jusqu'aux modèles les plus chers du marché, ces trois références ont chacune quelque chose à faire valoir.

Prenez le Pixel 10 si la photo compte beaucoup pour vous. Regardez plutôt du côté du Galaxy S25 si vous voulez un téléphone compact et puissant. Quant au Nothing Phone (3), il conviendra davantage si vous privilégiez le grand écran et l'autonomie.

En revanche, si votre budget ne dépasse pas 500 €, inutile de tirer votre enveloppe vers le haut. Nos sélections des meilleurs smartphones à moins de 300 €, des meilleurs smartphones à moins de 400 € et des meilleurs smartphones à moins de 500 € sont plus adaptées à ces budgets.

Google Pixel 10 : à regarder d'abord pour la photo

Le Google Pixel 10 dispose d'un écran OLED de 6,3 pouces. Son format reste assez contenu, même si ses 204 g se font davantage sentir en main qu'avec le Galaxy S25.

Mais si vous choisissez un Pixel, c'est souvent pour son appareil photo. Le Pixel 10 associe un capteur principal de 48 Mpx à un téléobjectif avec zoom optique 5x. Si vous photographiez régulièrement des sujets éloignés, des animaux, des monuments ou des portraits cadrés de plus près, ce zoom apporte une vraie souplesse.

Google ajoute à cela son traitement logiciel et ses outils de retouche. En revanche, si votre priorité est surtout le jeu ou les performances brutes, le Galaxy S25 a davantage d'arguments.

Galaxy S25 : si vous ne voulez pas d'un téléphone énorme

Le Samsung Galaxy S25 se distingue d'abord par son format. Contrairement à beaucoup de smartphones haut de gamme récents, il ne vous impose pas un écran proche des 6,7 pouces.

Avec ses 6,2 pouces et seulement 162 g, il est nettement plus facile à manipuler et à glisser dans une poche. Si vous en avez assez des grands smartphones, c'est celui des trois qu'il faut regarder en premier.

Samsung n'a pourtant pas sacrifié la puissance pour réduire le format. Le S25 embarque un Snapdragon 8 Elite for Galaxy, suffisamment musclé pour les jeux exigeants comme pour le multitâche. Son module photo est également polyvalent, avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif.

Le compromis se trouve plutôt du côté de l'autonomie. Sa batterie de 4 000 mAh est plus petite que celles des deux autres modèles, en partie parce que Samsung a choisi de conserver un format compact.

Nothing Phone (3) : pour l'écran et l'autonomie

Le Nothing Phone (3) prend la direction opposée. Avec son écran LTPO de 6,67 pouces, il vise clairement ceux qui aiment les grands formats.

Si vous regardez beaucoup de vidéos, jouez régulièrement ou utilisez votre téléphone pour lire et naviguer longtemps, cet écran plus vaste sera plus confortable. Et Nothing l'accompagne d'une batterie de 5 150 mAh, avec plus de 56 heures d'autonomie selon les données disponibles.

La charge filaire atteint aussi 100 W. Vous rechargez donc beaucoup plus vite qu'avec le Galaxy S25, limité à 25 W.

Enfin, Nothing équipe son Phone (3) de trois capteurs photo de 50 Mpx. Il reste donc polyvalent sur ce terrain, même si nous donnerions toujours l'avantage au Pixel 10 si la photo constitue votre premier critère.

Alors, lequel choisir ?

Commencez par votre priorité plutôt que par la fiche technique. Vous photographiez beaucoup ? Le Pixel 10 est le plus intéressant des trois. Vous voulez un smartphone puissant mais facile à manipuler ? Le Galaxy S25 est le plus adapté. Vous préférez un grand écran et voulez espacer les recharges ? Le Nothing Phone (3) répond mieux à cet usage.

Si ces trois modèles dépassent malgré tout votre budget, ne cherchez pas à faire rentrer de force l'un d'eux dans votre enveloppe. Descendez simplement d'une tranche et partez de nos sélections à moins de 300 €, moins de 400 € ou moins de 500 €.