Depuis ce matin, le Pixel 9a passe sous les 400 €

Bon plan du Black Friday : le Pixel 9a 5G est disponible à 409 € sur Amazon.

L'offre du jour est une belle opportunité pour mettre la main sur ce smartphone « haut de gamme abordable » de la gamme Pixel 9, encensée cette année par la critique et les récompenses, dont celle du meilleur smartphone de l’année aux GLOMO’s pour le Pixel 9 Pro.

Autrement dit, c’est un peu comme acheter un ticket d’entrée pour un concert de Metallica (c’est cher), mais là c’est presque moitié prix !

Le petit dernier d’une famille très bien notée

Le Pixel 9a, c’est le petit frère du Pixel 9 Pro : même design soigné, même intelligence artificielle signée Google, mais à un tarif bien plus doux. On retrouve un bel écran OLED de 6,3 pouces, un capteur photo de 48 Mpx et, surtout, la puce Tensor G4 optimisée pour l’IA.

Traduction instantanée, retouche photo magique, reconnaissance vocale bluffante… ce téléphone fait le job, et même plus.

À un peu plus de 400 €, il s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix de cette fin d’année. Parfait pour ceux qui veulent découvrir l’expérience Pixel sans casser la tirelire.

✅ Points forts Performances d’un haut de gamme à prix mini

Qualité photo Google toujours au top

IA fluide et efficace au quotidien ⚠️ Points faibles Chargeur non inclus

Autonomie correcte sans exceller

Un bon plan bien placé pour le Black Friday

Ce Pixel 9a coche toutes les cases du smartphone malin : fiable, complet et durable. Et à ce prix, difficile de trouver mieux dans la catégorie “premium raisonnable”. Pour les curieux, la gamme complète des modèles est à retrouver dans la section mobiles Google sur LesMobiles, ou parmi les meilleures offres du moment recensées sur la page Black Friday.